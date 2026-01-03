Moskwa reaguje na ataki w Wenezueli. Trump ma "swoją wojnę"

W godzinach porannych światowe agencje poinformowały o wybuchach słyszalnych w stolicy Wenezueli, Caracas. Doniesienia, po kilkudziesięciu minutach, potwierdzone zostały przez lokalne władze.

Przywódca kraju Nicolas Maduro zdecydował o ogłoszeniu stanu wyjątkowego, a także postawienia armii w stan najwyższej gotowości.

Wybuchy w Wenezueli. Pierwsze reakcje z Moskwy

Wydarzenia z Wenezueli natychmiast spotkały się z reakcją polityków z całego świata. Komentarz w tej sprawie opublikował w mediach społecznościowych Konstantin Kosaczew, wiceprzewodniczący Rady Federacji Rosyjskiej.

ZOBACZ: "USA przeprowadzają ataki na terytorium Wenezueli". Media donoszą o "rozkazie Trumpa"

"Bez wątpienia Wenezuela nie stanowiła żadnego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych - ani militarnego, ani humanitarnego, ani karnego, ani narkotykowego (co ostatnio potwierdza wyspecjalizowana agencja ONZ" - napisał.

"Dlatego obecna operacja wojskowa, jak również działania przeciwko Wenezueli w ostatnich dniach i tygodniach, nie mają żadnych podstaw merytorycznych" - dodał.

W dalszej części wpisu rosyjski polityk wyraził przekonanie, że większość krajów świata skrytykuje władze Stanów Zjednoczonych.

"Jestem przekonany, że globalna większość zdecydowanie zdystansuje się od ataku na Wenezuelę i potępi go. Globalna mniejszość będzie musiała stawić czoła druzgocącym katuszom, które na nowo zdefiniują wartości i interesy, albo nieodwołalnie porzucą je na śmietnik w obliczu geopolitycznych interesów sojuszu transatlantyckiego" - podkreślił.

Wenezuela. Senator Puszkow o "swojej wojnie" Trumpa

Głos w sprawie, również w mediach społecznościowych, zabrał także senator Aleksiej Puszkow. W swoim wpisie polityk stwierdził, że to już kolejna wojna rozpoczynana przez Stany Zjednoczone.

ZOBACZ: "Natychmiastowe przejście do walki". Maduro reaguje na eksplozje w Wenezueli

"Rok 2026 rozpoczął się nową wojną - kolejną wojną rozpoczętą przez USA w obliczu braku zagrożenia dla ich bezpieczeństwa ze strony celu. Agresja na Wenezuelę jest już czwartą wojną w XXI wieku rozpoczętą i prowadzoną przez Stany Zjednoczone" - wskazał.

"Do tej pory Trump, w przeciwieństwie do Clintona, Busha Jr., Obamy i Bidena nie miał "swojej" wojny. Teraz ma" - podsumował.

Artykuł aktualizowany...

