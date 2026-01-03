Media: Wiceprezydent Wenezueli przebywa w Rosji

Wkrótce więcej informacji...

Delcy Rodriguez pełni urząd wiceprezydenta Wenezueli od 2018 roku. Jak informuje agencja Reuters, w obliczu amerykańskiej operacji w Caracas polityk opuściła kraj i przebywa w Rosji.

Jeszcze w sobotę rano polityk potępiła atak USA na Wenezuelę. - Potępiamy ten atak na nasz naród, który kosztował życie urzędników, żołnierzy, niewinnych i cywilów - powiedziała Rodriguez w państwowej telewizji.

wiceprezydent Wenezueli zwróciła się również z apelem do USA o dowody na to, że pojmany przez amerykańskich żołnierzy przywódca Wenezueli Nicolas Maduro żyje.

- Nie wiemy, gdzie znajduje się Nicolas Maduro i jego żona. Żądamy od rządu USA natychmiastowych dowodów na to, że żyją - powiedziała.

