Kim jest Nicolas Maduro? Jak "Super Wąsy" doprowadził Wenezuelę do upadku

Nicolas Maduro w sobotę nad ranem wraz z żoną Cilią Flores został schwytany przez elitarną jednostkę amerykańskich sił specjalnych Delta Force. W tym samym czasie armia USA przeprowadziła uderzenia w kilku częściach Wenezueli.

Kilka godzin później prokurator Generalny USA Pamela Bondi poinformowała, że wenezuelskiemu przywódcy zarzucany jest m.in. "spisek narkotykowo-terrorystyczny", a także "spisek w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym".

USA. Zarzuty wobec Maduro. Gigantyczna nagroda za udzielenie informacji

Już 2020 roku amerykański wymiar sprawiedliwości oskarżył Maduro o narkoterroryzm. Prokuratorzy zarzucają mu współpracę z kolumbijską grupą partyzancką Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC) o przemyt kokainy i broni do Stanów Zjednoczonych.

Administracja Donalda Trumpa latem zeszłego roku zwiększyła nagrodę za udzielnie informacji prowadzących do pojmania go do 50 mln dolarów.

ZOBACZ: Krzysztof Bosak skomentował atak na Wenezuelę. "Czy Polska jest przygotowana?"

"Wówczas Departament Sprawiedliwości oskarżył Maduro także o kierowanie przestępczą siatką Cartel de Los Soles, którą administracja Trumpa w zeszłym roku uznała za organizację terrorystyczną" - podaje BCS News.

"Super Wąsy i Jego Żelazna Ręka" czy salsa z żoną? Jak Maduro próbował ratować reputację

Maduro podczas swoich niemal 13-letnich rządów doprowadził Wenezuelę do upadku gospodarczego. W tym czasie krajowe PKB skurczyło się o ponad 80 proc., inflacja zdegradowała tamtejszą walutę boliwar, a około siedem milionów obywateli postanowiło opuścić ojczyznę.

Dla ratowania swojej reputacji Maduro poza przemocą i siłowym tłumieniem demonstracji sięgał po nietypowe rozwiązania. Flagowym projektem kuriozalnych prób ratowania popularności jest serial animowany "Super Wąsy i Jego Żelazna Ręka". Jego główny bohater to podobizna wenezuelskiego dyktatora przywdziana w strój superbohatera z peleryną, który walczył z amerykańskim imperializmem i opozycją.

W animacji występuje też Super Cilita, czyli postać mająca przedstawiać jego żonę Cilię Flores de Maduro.

ZOBACZ: Pojmanie Nicolasa Maduro i jego żony. "Żądamy dowodu, że żyją"

Kolejne odcinki emitowane od grudnia 2021 roku, trwające do dwóch minut i emitowane w państwowej telewizji nawiązywały do bieżących wydarzeń w kraju.

To nie jedyny z niekonwencjonalnych sposobów w jaki Maduro wykorzystywał media do próby ocieplania wizerunku i - jak uważają jego krytycy - "przekonywania", że sytuacja w kraju jest pod kontrolą.

W chwilach kryzysów przywódca Wenezueli zabierał żonę na parkiet, gdzie przed kamerami tańczyli salsę.

Wenezuela. Nicolas Maduro - życiorys

Nicolas Maduro urodził się w 1962 roku w Caracas. Po ukończeniu szkoły średniej został kierowcą autobusu w stołecznej komunikacji miejskiej. Swoją działalność polityczną rozpoczął od członkostwa w związku zawodowym.

Pod koniec lat 80. wstąpił do Boliwariański Ruch Rewolucyjny-200, lewicowej organizacji polityczno-wojskowej założonej Hugo Chaveza. W 1994 roku przez kolejne trzy lata wchodził w skład Biura Narodowego. Później wraz z Chavezem współtworzył Ruch Piątej Republiki, z list tej partii w 1999 roku dostał się do Izby Deputowanych.

ZOBACZ: "Wenezuela została zaatakowana". Pilny apel prezydenta z sąsiedniego kraju

Rok później po przyjęciu nowej konstytucji, po kolejnych wyborach został deputowanym do Zgromadzenia Narodowego. W kolejnej kadencji wywalczył reelekcję.

Hugo Chavez wskazał na Nicolasa Maduro. Zwycięstwo w wyborach prezydenckich

W lipcu 2006 roku Chavez mianował Maduro ministrem spraw zagranicznych. Od 2007 roku był też członkiem nowoutworzonej Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli. Na czele wenezuelskiej dyplomacji stał nieprzerwanie przez siedem lat. Przez kilka miesięcy obowiązki szefa resortu dzielił z zadaniami wiceprezydenta, którym został 13 października 2012 roku.

Po tej nominacji zaczął być postrzegany jako główny kandydat do zastąpienia Chaveza, który zmagał się z nowotworem. Ówczesny prezydent zaapelował, żeby w razie przedterminowych wyborów głosować na jego zastępcę. 5 marca Chavez zmarł, a Maduro nieco ponad miesiąc później minimalną przewagą - otrzymując 50,7 proc. głosów - wygrał wybory prezydenckie. 19 kwietnia 2013 został oficjalnie zaprzysiężony.

ZOBACZ: Atak na Wenezuelę. Jest oświadczenie Donalda Trumpa

Już w lutym kolejnego roku niezadowolenie społeczne wynikające z rosnącej przestępczości, korupcji i postępującej inflacji spowodowało antyrządowe protesty.

Maduro nie radził sobie w kwestiach gospodarczych, m.in. kilkanaście razy podnosił wynagrodzenie minimalne. Dwa lata po objęciu przez niego urzędu Wenezuela pogrążyła się w kryzysie ekonomicznym.

Fałszowanie wyborów i "reelekcje". Brutalnie tłumione demonstracje

W maju 2018 roku Maduro zapewnił sobie reelekcję w przyspieszonych wyborach, wcześniej pozbawiając praw wyborczych lub aresztując głównych liderów opozycji. Stany Zjednoczone uznały te wybory za sfałszowane i nałożyły sankcje na Wenezuelę.

W kolejnych wyborach w lipcu 2024 roku przeciwnikiem Maduro był Edmundo Gonzalez Urrutia. I w tym przypadku wenezuelski przywódca ogłosił się prezydentem, twierdząc, że zdobył 51 proc. głosów. Jego werdykt zakwestionowała opozycja, która na podstawie zdjęć protokołów z ponad 70 proc. komisji ogłosiła zwycięstwo Urrutii.

ZOBACZ: "USA przeprowadzają ataki na terytorium Wenezueli". Media donoszą o "rozkazie Trumpa"

Kolejnego dnia na ulice wenezuelskich miast wyszły tysiące ludzie. Brutalnie tłumione manifestacje zakończyły się śmiercią 28 osób i aresztowaniem około 2 tys. demonstrantów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni