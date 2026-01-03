"Natychmiastowe przejście do walki". Maduro reaguje na eksplozje w Wenezueli
Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro nakazał natychmiastowe rozmieszczenie kompleksowych systemów obrony kraju i ogłosił w kraju stan wyjątkowy - informują lokalne media. Wcześniej tamtejsze MSZ oskarżyły Stany Zjednoczone o ataki w kilku miastach.
Chwilę przed godziną 9 czasu polskiego szef wenezuelskiego resortu dyplomacji Yvan Gil Pinto wygłosił krótkie oświadczenie odnoszące się do medialnych doniesień o wybuchach w stolicy kraju. Treść opublikowana została w mediach społecznościowych.
"Boliwariańska Republika Wenezueli odrzuca, potępia (…) rażącą agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium i ludności Wenezueli na obszarach cywilnych i wojskowych miasta Caracas, stolicy Republika, a także w stanach Miranda, Aragua i La Guaira" - czytamy.
Niedługo później w mediach pojawił się kolejny komunikat MSZ Wenezueli, w którym ogłoszono pierwsze decyzje przywódcy kraju Nicolasa Maduro.
"Prezydent nakazał wdrożenie wszystkich planów obrony narodowej. Maduro nakazał wdrożenie dekretu o natychmiastowym przejściu do walki zbrojnej. Cały kraj musi zostać zmobilizowany, aby odeprzeć tę imperialistyczną agresję" - podano.
Wkrótce więcej informacji...
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej