"Natychmiastowe przejście do walki". Maduro reaguje na eksplozje w Wenezueli

Chwilę przed godziną 9 czasu polskiego szef wenezuelskiego resortu dyplomacji Yvan Gil Pinto wygłosił krótkie oświadczenie odnoszące się do medialnych doniesień o wybuchach w stolicy kraju. Treść opublikowana została w mediach społecznościowych.

"Boliwariańska Republika Wenezueli odrzuca, potępia (…) rażącą agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium i ludności Wenezueli na obszarach cywilnych i wojskowych miasta Caracas, stolicy Republika, a także w stanach Miranda, Aragua i La Guaira" - czytamy.

Niedługo później w mediach pojawił się kolejny komunikat MSZ Wenezueli, w którym ogłoszono pierwsze decyzje przywódcy kraju Nicolasa Maduro.

"Prezydent nakazał wdrożenie wszystkich planów obrony narodowej. Maduro nakazał wdrożenie dekretu o natychmiastowym przejściu do walki zbrojnej. Cały kraj musi zostać zmobilizowany, aby odeprzeć tę imperialistyczną agresję" - podano.

Wkrótce więcej informacji...

