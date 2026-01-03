Donald Trump zabrał głos. Mówił o przyszłości Wenezueli

- Zdecydujemy, co dalej w Wenezueli; nie możemy pozwolić, by miejsce Maduro zajął ktoś podobny do niego - przekazał w sobotę po południu czasu polskiego Donald Trump. To kolejny raz, gdy prezydent USA zabiera głos po ataku na Wenezuelę. Wcześniej opublikował wpis w mediach społecznościowych, a o 17:00 ma wystąpić na konferencji prasowej.

Donald Trump zabrał głos. Mówił o przyszłości Wenezueli

 

 

Wkrótce więcej informacji.

 

WIDEO: Zmiana waluty w Bułgarii. Kraj wszedł do strefy euro
Michał Lao / polsatnews.pl
