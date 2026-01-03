Na konferencji po ataku na Wenezuelę prezydent USA Donald Trump ostrzegł innych dyktatorów, że mogą podzielić losy Maduro, który wraz z żoną został porwany przez amerykańskie siły i będzie sądzony w Nowym Jorku.

- Wenezuela powinna zrozumieć, że to, co się wydarzyło z prezydentem Maduro może wydarzyć się z dowolnym dyktatorem, który stanowi zagrożenie, również dla własnego narodu - przekazał.

- Myślę, że o Kubie też warto porozmawiać, bo to jest kraj, który radzi sobie fatalnie. Ludzie cierpią od wielu lat. Chcielibyśmy pomóc nardowi kubańskiemu i pomóc też ludziom, którzy zostali wypędzeni z Kuby - zadeklarował Trump.

Marco Rubio stwierdził, że rządy na Kubie to katastrofa. - Rządzą tam ludzie niekompetentni, gospodarka jest w absolutnej rozsypce i wszyscy ludzie, którzy pomagali chronić Maduro, to tak naprawdę Kubańczycy. Tak naprawdę Wenezuela była niemal kolonizowana przez Kubę. Ja gdybym był w Hawanie, to bym sie trochę martwił - dodał sekretarz stanu.

Trump ostrzega prezydenta Kolumbii. "Musi uważać na swój tyłek"

Trump ostrzegł również innych członków reżimu Maduro oraz osoby zajmujące się narkotykami, że "muszą na siebie uważać".

Oskarżył również kolumbijskie władze o sprzyjanie przemytowi kokainy i przestrzegł prezydenta Kolumbii Gustavo Petro.

- On ma fabryki kokainy. Ma fabryki, w których produkuje kokainę (...) On produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych. Więc musi uważać na swój tyłek - powiedział Trump, odpowiadając na krytykę ze strony Petro dotyczącą interwencji w Wenezueli.

Trump już wcześniej groził, że siły USA mogą uderzyć na zakłady produkujące narkotyki wewnątrz Kolumbii.

Przypomnijmy, że po ataku prezydent Kolumbii wezwał do natychmiastowego zwołania posiedzenia Organizacji Państw Amerykańskich (OPA). Kolumbia, która od tego roku niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i domagała się posiedzenia również tego forum międzynarodowego.

Petro poinformował też o wysłaniu wojsk i służb ratunkowych na granicę z Wenezuelą w razie ewentualnego napływu uchodźców.

