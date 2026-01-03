W sobotnim wydaniu programu "Prezydenci i premierzy" byli szefowie rządu Leszek Miller oraz Waldemar Pawlak skomentowali atak USA na Wenezuelę. Jak zauważył pierwszy z rozmówców prezydent Donald Trump przez dłuższy czas zapewniał Amerykanów, że USA przestaną być "policjantem świata" i będą się koncentrować na wewnętrznych problemach, dlatego jest duże zaskoczenie.

- Stało się zupełnie inaczej niż Trump mówił, i teraz świat musi to jakoś przetrawić. Pierwsze reakcje czy Unii Europejskiej, czy głównych mocarstw, oprócz Ameryki, czyli Chin i Rosji, są raczej letnie. Takie, jakby coś jakby sugerowano, że cała ta akcja została przeprowadzona w tajnym porozumieniu - rozważał Miller.

Jak arguementował, Wenezuela kupowała broń m.in. od Rosji i Chin, więc wydawałoby się, że powinni stanąć w obronie pojmanego dyktatora.

- Amerykanie się chwalą, że żaden Amerykanin nie zginął. Rozumiem, że to nie dotyczy Wenezuelczyków, że tam jakieś straty są. No, ale tak czy owak to to jest wszystko jest bardzo zdumiewające. Jeżeli pan Trump liczył na Pokojową Nagrodę Nobla, no to zdaje się właśnie w ten sposób wszelkie szanse utracił. Chyba, że świata to nie będzie specjalnie interesować, świat na to machnie ręką - dodał.

Dlaczego Trump zaatakował Wenezuelę? "Ma kłopoty wewnętrzne"

Waldemar Pawlak zwrócił z kolei uwagę, że przeprowadzenie akcji nie jest równoznaczne z utrzymaniem porządku w Wenezueli. - Jest takie stare powiedzenie napoleońskie, że bagnetami łatwo zaprowadzić porządek, ale trudno na nich wysiedzieć. I zobaczymy jak to będzie się rozwijało, bo niewątpliwie od strony militarnej ta akcja była perfekcyjnie przeprowadzona - Pawlak.

Jak dodał, nie jest wykluczone, że jeżeli zostanie zachowana spójność struktur, szczególnie armii wenezuelskiej, to może nastąpić spokojna zmiana rządu i zastąpienie Maduro albo rządem przejściowym, albo tym, który był kontrkandydatem w ostatnich wyborach.

- Na razie wydaje się, że tam jest po części też chaos, chociaż dokładnie też nie wiemy co tam się dzieje, bo na razie nikt tam nie rządzi, no jest jeszcze wice prezydent - stwierdził.

Były premier zwrócił też uwagę, że powodem deycyzji o ataku jest chęć Trumpa do podbudowania wizerunku. - W kulturze amerykańskiej, w sztuce, w filmie amerykańskim, w literaturze jest taki modny wątek, że jeżeli amerykański prezydent ma kłopoty wewnętrzne, to najlepiej gdyby wypowiedział jakąś małą wojnę. A ma kłopoty wewnętrzne, o tym też świadczą sondaże - wskazał.

- Pan prezydent Trump ma bardzo poważne kłopoty wewnętrzne. Przecież co chwila są żądania, aby opublikować wszystkie materiały dotyczące znanej afery i tak dalej. No to może właśnie to o to chodzi, żeby pokazać skuteczność, no bo niewątpliwie z punktu takich interesów wewnętrznych, to Trump zarabia punkty - dodał Miller.

Ceny ropy spadną po ataku na Wenezuelę? "Zła wiadomość dla Rosji"

Goście programu zwrócili również uwagę na potencjalne konsekwencje dla trwajacego procesu pokojowego w sprawie wojny Ukrainy z Rosją. - Obawiałbym się, że w relacji z Ukrainą to będzie raczej sytuacja taka, że Amerykanie mają swoją strefę wpływu, Rosja chce mieć swoją, Chiny też swoją, czyli to może być bardziej koncert mocarstw - skomentował Pawlak.

- Złoża ropy naftowej w Wenezueli są większe niż Iranu. To jest chyba 1/5 światowa, więc to może być sytuacja taka, że jeżeli by skutecznie przejęli kontrolę nad tymi złożami, to ceny ropy spadną. To akurat dla Rosji będzie zła wiadomość - dodał.

