"USA przeprowadzają ataki na terytorium Wenezueli". Media donoszą o "rozkazie Trumpa"

Amerykańskie media nieoficjalnie potwierdzają, że za licznymi eksplozjami, do których doszło w sobotę wcześnie rano w stolicy Wenezueli Caracas, stoją siły USA.

Władze w Waszyngtonie cały czas nie wydały oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Wenezuela - USA. Media: Donald Trump wydał rozkaz

CBS News powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników donosi, że Trump wydał rozkaz nalotów na terytorium Wenezueli. Celem mają być m.in. obiekty wojskowe.

Z kolei agencja Reutera - również powołując się na przedstawiciela władz, który chciał zachować anonimowość - potwierdziła, że "Stany Zjednoczone przeprowadzają ataki na terytorium Wenezueli".

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Caracas. Apel do "natychmiastowego opuszczenia kraju"

W sobotę ambasada USA w Caracas wydała specjalne oświadczenie. "Nie podróżuj do Wenezueli, ani nie pozostawaj w niej ze względu na wysokie ryzyko bezprawnego zatrzymania, tortur w areszcie, terroryzmu, porwania, arbitralnego egzekwowania lokalnych przepisów, przestępczości, niepokojów społecznych oraz złej infrastruktury zdrowotnej" - czytamy.

"Wszyscy obywatele USA oraz legalni stały rezydenci w Wenezueli są zdecydowanie zachęcani do natychmiastowego opuszczenia kraju" - zaapelowano.

Nicolas Maduro wprowadza stan wyjątkowy

Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro nakazał natychmiastowe rozmieszczenie kompleksowych systemów obrony kraju i ogłosił w kraju stan wyjątkowy - informują lokalne media.

Wcześniej tamtejsze MSZ oskarżyły Stany Zjednoczone o ataki w kilku miastach. "Boliwariańska Republika Wenezueli odrzuca, potępia (…) rażącą agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium i ludności Wenezueli na obszarach cywilnych i wojskowych miasta Caracas, stolicy Republika, a także w stanach Miranda, Aragua i La Guaira" - czytamy.

Wenezuela. Eksplozje w Caracas

Światowe media donoszą o licznych eksplozjach w stolicy Wenezueli. Według świadków oprócz wybuchów słychać też było odgłosy "samolotów". Z kolei serwis Clash Report opublikował na platformie X nagranie, na którym widać śmigłowce przelatujące nisko nad Caracas.

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych przez ich użytkowników mają rzekomo przedstawiać amerykańskie śmigłowce CH-47G "Chinook" przelatujące nad miastem.

Według serwisu Clash Report zaatakowane zostały Fort Tiuna, lotnisko wojskowe Generalissimusa Francisco de Miranda oraz baza morska La Guaira w stanie Vargas na północy kraju.

USA. Koncentracja sił wokół Wenezueli i walka z przemytnikami

Reuters przypomina, że prezydent USA Donald Trump wielokrotnie zapowiadał operacje lądowe. Od wielu tygodni amerykańskie siły koncentrują wokół Wenezueli, a na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim dochodzi do ataków na statki, które są podejrzane o przemyt narkotyków.

Trump tłumaczy to potrzebą zwalczania przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Dąży przy tym do obalenia reżimu Nicolasa Maduro. Amerykanie od tygodni wzmacniają presję na wenezuelskie władze.

Trump powiedział w niedawnym wywiadzie dla portalu Politico, że dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro "są policzone", ale nie ujawnił celu i strategii wobec tego kraju. Jednocześnie odmówił wykluczenia lądowej inwazji na Wenezuelę i zasugerował, że może użyć siły wobec Meksyku i Kolumbii.

Donald Trump chce obalić reżim Nicolasa Maduro

Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro powiedział w nagranym z wyprzedzeniem wywiadzie wyemitowanym w czwartek, że Stany Zjednoczone chcą wymusić zmianę rządu w Wenezueli i uzyskać dostęp do jej ogromnych rezerw ropy naftowej poprzez trwającą wiele miesięcy kampanię nacisków, która rozpoczęła się od masowej operacji wojskowej na Morzu Karaibskim w sierpniu.

Wcześniej w tym tygodniu CNN poinformowała, że Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) stała za atakiem na wenezuelski port pod koniec grudnia. O ataku po raz pierwszy powiedział w wywiadzie dla nowojorskiego radia WABC prezydent Donald Trump i potwierdził to ponownie w poniedziałek, nie podając jednak szczegółów.

