Atak USA na Wenezuelę. Senator zdradził plany Białego Domu

Świat

Senator Mike Lee twierdzi, że Biały Dom po ujęciu wenezuelskiego dyktatora Maduro nie planuje dalszych działań zbrojnych w Wenezueli. "Nie przewiduje dalszych działań, skoro Maduro znajduje się w areszcie USA" - przekazał Lee, powołując się na rozmowę telefoniczną, która miał odbyć z sekretarzem stanu Marco Rubio.

Grupa mężczyzn w garniturach siedzi przy długim stole w sali konferencyjnej, z prezydentem Donaldem Trumpem w centrum.
Daniel Torok/The White House
Sekretarz stanu Marco Rubio miał przekazać, że USA nie planują dalszych ataków w Wenezueli

Senator Mike Lee, republikanin reprezentujący stan Utah, poinformował w serwisie X, że rozmawiał z sekretarzem stanu Marco Rubio o dalszych krokach Białego Domu w Wenezueli. Według uzyskanych przez niego informacji cele ataku zostały osiągnięte i nie będzie on kontynuowany.

 

Senator Mike Lee: USA nie przewidują dalszych działań

"Poinformował mnie, że Nicolas Maduro został aresztowany przez amerykański personel, aby stanąć przed sądem w związku z zarzutami karnymi w Stanach Zjednoczonych, a działania wojenne, których byliśmy świadkami dziś wieczorem, miały na celu ochronę i obronę osób wykonujących nakaz aresztowania" - przekazał senator Lee.

 

Według Lee Marco Rubio "nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli, skoro Maduro znajduje się w areszcie USA".

 

"Działanie to prawdopodobnie mieści się w zakresie inherentnych uprawnień prezydenta wynikających z artykułu II Konstytucji, które mają chronić personel USA przed rzeczywistym lub nieuchronnym atakiem" - twierdzi senator.

 

Atak USA na Wenezuelę. Władze kraju chcą dowodu, że Maduro żyje

Po godz. 10 prezydent Donald Trump poinformował w Truth Social, że po ataku na Wenezuelę tamtejszy dyktator Nicolas Maduro został pojmany wraz z żoną. Władze Wenezueli przekazały, że nie wiedzą, gdzie znajduje się Maduro.

 

- Nie wiemy, gdzie znajduje się Nicolas Maduro i jego żona, żądamy od rządu USA natychmiastowych dowodów na to, że żyją - powiedziała na antenie państwowej telewizji wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez.

 

 

Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl
