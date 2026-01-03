Senator Mike Lee, republikanin reprezentujący stan Utah, poinformował w serwisie X, że rozmawiał z sekretarzem stanu Marco Rubio o dalszych krokach Białego Domu w Wenezueli. Według uzyskanych przez niego informacji cele ataku zostały osiągnięte i nie będzie on kontynuowany.

Senator Mike Lee: USA nie przewidują dalszych działań

"Poinformował mnie, że Nicolas Maduro został aresztowany przez amerykański personel, aby stanąć przed sądem w związku z zarzutami karnymi w Stanach Zjednoczonych, a działania wojenne, których byliśmy świadkami dziś wieczorem, miały na celu ochronę i obronę osób wykonujących nakaz aresztowania" - przekazał senator Lee.

Według Lee Marco Rubio "nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli, skoro Maduro znajduje się w areszcie USA".

"Działanie to prawdopodobnie mieści się w zakresie inherentnych uprawnień prezydenta wynikających z artykułu II Konstytucji, które mają chronić personel USA przed rzeczywistym lub nieuchronnym atakiem" - twierdzi senator.

Atak USA na Wenezuelę. Władze kraju chcą dowodu, że Maduro żyje

Po godz. 10 prezydent Donald Trump poinformował w Truth Social, że po ataku na Wenezuelę tamtejszy dyktator Nicolas Maduro został pojmany wraz z żoną. Władze Wenezueli przekazały, że nie wiedzą, gdzie znajduje się Maduro.

- Nie wiemy, gdzie znajduje się Nicolas Maduro i jego żona, żądamy od rządu USA natychmiastowych dowodów na to, że żyją - powiedziała na antenie państwowej telewizji wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez.

