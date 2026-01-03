O szczegółach "misji w Caracas" opowiada generał John Daniel "Raizin" Caine na specjalnej konferencji Donalda Trumpa i jego najbliższych współpracowników po ataku na Wenezuelę. Tłumaczył, że celem było schwytanie Nicolasa Maduro i Cilią Flores.



- Operacja została przeprowadzona pod osłoną nocy, precyzyjnie, skutecznie. Poprzedzały ją miesiące przygotowań. Właściwie wykonać mogły ją tylko siły zbrojne Stanów Zjednoczonych - tłumaczył.

Dowództwo US Army koordynowało działania na morzu, lądzie i w powietrzu. Wysłano siły specjalne. - Współpracowaliśmy oczywiście też z wywiadem. To była operacja wręcz bezprecedensowa - akcentował gen. Caine.

Podkreśli też sprawność amerykańskiego wywiadu, który pomógł przeprowadzić "niezwykle śmiałą operację, wymagającą niezwykłej precyzji i koordynacji wielu sił, m.in. ponad 150 statków powietrznych, samolotów, helikopterów, dronów".

- Mieliśmy jeden cel: Doprowadzić jeden z naszych zespołów do centrum Caracas, by mógł wykonać swoją misję. Udało się to zrobić bez żadnych strat ani w powietrzu, ani na lądzie - dodał.

Służby USA wiedziały o Maduro wszystko. "Co je, w co się ubiera"

Generał opowiadał, że miesiącami służby wywiadowcze badały, gdzie Maduro mieszka, jak się przemieszcza, co je, w co się ubiera. Wręcz wiedzieliśmy, jakie ma zwierzęta domowe. Wiedzieliśmy o nim wszystko Musieliśmy tylko wybrać odpowiedni dzień, żeby zminimalizować ryzyko dla ludności cywilnej i zmaksymalizować element zaskoczenia - wskazał.

Jak tłumaczył, w Wenezueli, szczególnie w obecnym okresie, pogoda jest niezwykle ważnym czynnikiem, a ostatniej nocy "wreszcie okazała się sprzyjająca, by najlepiej wyszkoleni mogli zacząć działać".

Dodał, że zaangażowane w misję były między innym śmigłowce, bombowce czy drony.

Donald Trump wyjaśniał później też, że "swoimi sposobami" udało się wyłączyć w mieście prąd.

- Kiedy zaczęliśmy zbliżać się do Caracas, trzeba było poradzić sobie z obroną przeciwlotniczą, aby nasze "kluczowe helikoptery" mogły bezpiecznie dostać się do centrum miasta. Celem oczywiście zawsze jest ochrona helikoptera czy helikopterów, żeby trafiły tam, gdzie mają trafić i potem bezpiecznie wrócić. Udało nam się wykorzystać element zaskoczenia i przeprowadzić tą misję niezwykle precyzyjnie - ocenił John Daniel "Raizin" Caine.

Atak na Wenezuelę. USA o poniesionych stratach

- O godzinie 2:01 w nocy czasu lokalnego dotarliśmy (komandosi z elitarnej jednostki sił specjalnych Delta Force - red.) do miejsca, w którym mieszka Maduro. Udało nam się dzięki szybkości, dyscyplinie i precyzji schwytać tego człowieka, ale przede wszystkim zapewnić też bezpieczeństwo wszystkich naszych żołnierzy. Bo oczywiście siły wenezuelskie też się broniły. Jeden z naszych samolotów został trafiony, ale tak jak powiedział prezydent, wszystkie statki powietrzne, helikoptery, wróciły bezpiecznie - podsumował.

Zaznaczył, że być może podobną misję trzeba będzie przeprowadzić w przyszłości, dlatego nie zdradzi dokładnych szczegółów działań.

