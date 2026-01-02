Policyjny śmigłowiec typu Black Hawk pracuje nad linią kolejową Działdowo-Olsztyn, która jest tymczasowo zamknięta z powodu zalegającego na drzewach obfitego śniegu.

Polskie Koleje Państwowe przekazały, że jest to wyjątkowa sytuacja, która "wymaga specjalnych środków" dla zapewnienia mieszkańcom województwa bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Zima rozpycha się w Polsce. Wkrótce wrócą niebezpieczne śnieżyce

Atak zimy w Polsce. Wykorzystano policyjny śmigłowiec

"Wirnik maszyny błyskawicznie strąca śnieg z drzew. Taki balast powoduje ich obciążenie, pochylanie się i często przewracanie w kierunku torów kolejowych na sieć trakcyjną, a w konsekwencji tarasowanie linii" - czytamy w komunikacie PKP w mediach społecznościowych.

Przedstawiciele kolei zauważają, że podobne manewry wykorzystuje się także w innych krajach, m.in. w Austrii.

Wyjątkowa sytuacja wymaga specjalnych środków.

Na Warmii i Mazurach do akcji na kolei wkroczył policyjny Black Hawk. 🚁



❄️ Wirnik maszyny błyskawicznie strąca śnieg z drzew. Taki balast powoduje ich obciążenie, pochylanie się i często przewracanie w kierunku torów kolejowych na… pic.twitter.com/9p4aUzK3Ng — PLK SA (@PKP_PLK_SA) January 2, 2026

Śmigłowiec wspierający akcję służb pomaga również monitorować teren i wskazywać miejsca, gdzie trzeba podjąć natychmiastowe działania. Jak dodaje PKP, po zrzuceniu śniegu z drzew rosnących tuż przy torach wypuszczone zostaną drezyny i rozpocznie się udrażnianie trasy.

Przewoźnik ma nadzieję, że pełen ruch pociągów zostanie przywrócony najszybciej jak to możliwe. Na ten moment pozostaje on zawieszony do odwołania, czyli do czasu pełnego ustabilizowania sytuacji pogodowej, przeprowadzenia niezbędnych oględzin infrastruktury oraz zapewnienia bezpiecznych warunków przejazdu.

PKP podziękowały policjantom za wsparcie w tych ekstremalnych pogodowo warunkach.

🚁Nad Warmią i Mazurami lata policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk, wspierając działania służb w wymagających warunkach atmosferycznych.



Zapewnia wsparcie Straży Ochrony Kolei, szczególnie w rejonach infrastruktury kolejowej, gdzie liczy się szybka reakcja i skuteczny… pic.twitter.com/ExXJcYNyJC — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) January 2, 2026

"Policyjne Black Hawki w służbie ludziom. Tam, gdzie ich miejsce. Nie na piknikach, nie w spotach wyborczych" - napisał premier Donald Tusk.

Policyjne Black Hawki w służbie ludziom. Tam, gdzie ich miejsce. Nie na piknikach, nie w spotach wyborczych. pic.twitter.com/MTYI3ACSgz — Donald Tusk (@donaldtusk) January 2, 2026

Połamane gałęzie i zerwane linie energetyczne. Leśnicy ostrzegają

Ostrzeżenie przed zalegającym w koronach drzew śniegiem wydało także nadleśnictwo Nidzica. Leśnicy wprowadzili okresowy zakaz wstępu do tamtejszych lasów ze względu na wysokie prawdopodobieństwo łamania się gałęzi. Zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców stanowią w lasach również połamane słupy i zerwane linie energetyczne.

ZOBACZ: Tragedia w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje, wśród rannych Polak

Podobne alerty wydało również Nadleśnictwo Nowe Ramuki. Jego przedstawiciele poinformowali, że ze względu na zalegający w koronach drzew śnieg występuje wysokie ryzyko ich łamania i wywracania. Zaleca się więc całkowitą rezygnację z korzystania z lasów do czasu poprawy warunków pogodowych.

Jeśli warunki pogodowe nie ulegną zmianie, Nadleśnictwo Nowe Ramuki również rozważy wprowadzenie czasowego zakazu wstępu do lasu. Leśnicy niezmiennie apelują przy tym o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do aktualnych poleceń służb.

Ostrzeżenia przed śniegiem. Niebezpieczna pogoda na północy Polski

Intensywne opady białego puchu dotykają jednak nie tylko Warmii i Mazur. We wszystkich 16 województwach IMGW prognozuje miejscami wilgotne i mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Alerty będą obowiązywały od piątku od godz. 17:00 do soboty do godz. 8:00 rano.

Z kolei na terenie północno-zachodniego Pomorza oraz w północno-wschodniej części woj. zachodnio-pomorskiego będą obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. W regionie prognozowane są przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm.

Ostrzeżenia zaczną się w piątek o godz. 22:00 i potrwają do nocy z soboty na niedzielę.

ZOBACZ: "Bombowy cyklon" w USA. Wydano alerty dla 40 milionów ludzi

Wcześniej IMGW informował o ostrzeżeniach pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla południa województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. Alerty te potrwają do soboty do godz. 16:00.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni