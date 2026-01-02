Zełenski wyznaczył nowego szefa kancelarii. Kiriło Budanow wcześniej kierował wywiadem

"Spotkałem się z Kyryło Budanowem i zaproponowałem mu stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. W tej chwili Ukraina potrzebuje większego skupienia na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obronnych i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na dyplomatycznej ścieżce negocjacji" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

"Kancelaria Prezydenta będzie służyć przede wszystkim realizacji tych zadań naszego państwa" - poinformował prezydent Ukrainy.

ZOBACZ: Rozmowy o pokoju w Ukrainie. Zełenski mówi o amerykańskich żołnierzach

Według Zełenskiego Budanow jako szef HUR, ukraińskiego wywiadu wojskowego, dowiódł skuteczności zarówno w bezpośredniej walce, jak i na froncie dyplomatycznym.

"Kyryło posiada specjalistyczne doświadczenie w tych obszarach i wystarczającą siłę, aby osiągnąć rezultaty" - ocenił Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że pierwszym zadaniem Budanowa w nowej roli będzie "zaktualizowanie i przedłożenie do zatwierdzenia strategicznych podstaw obronności i rozwoju państwa" i opracowanie kolejnych kroków w działaniach.

Kiriło Budanow nowym szefem kancelarii Zełenskiego. Zastąpił Andrija Jermaka

Kiriło Budanow zastąpił na stanowisku szefa kancelarii Andrija Jermaka, który pod koniec listopada złożył dymisję w związku z ujawnieniem afery korupcyjnej na wysokich szczeblach ukraińskiej władzy.

NABU, ukraińska służba skierowana do walki z korupcją, ujawniła rozległy system korupcyjny w sektorze energetycznym. Według ustaleń śledczych uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów.

ZOBACZ: Głośna dymisja w otoczeniu Zełenskiego. Kto zamiast Jermaka przy negocjacyjnym stole?

Jermak nie przyznał się do winy. "Zostałem zhańbiony, a moja godność nie została ochroniona, mimo że przebywam w Kijowie od 24 lutego 2022 roku. Nie chcę stwarzać problemów Zełenskiemu - idę na front" - przekazał Jermak w depeszy przesłanej redakcji "New York Times".

Kirił Budanow. Kim jest nowy szef gabinetu prezydenta Ukrainy?

Mimo młodego wieku (rocznik 1986 r.) Budanow uzyskał już stopień generała dywizji. W 2007 r. ukończył akademię wojskową w Odessie i w tym samym roku wstąpił do HUR. Jako oficer wywiadu brał udział w działaniach wojennych w 2014 r., trzykrotnie został ranny. Od 2014 r. do pełnoskalowej inwazji przeprowadzał operacje wywiadowcze, z których większość pozostaje tajnych.

ZOBACZ: Ukraina. Żona szefa wywiadu wojskowego Kyryło Budanowa zatruta metalami ciężkimi

W 2020 r. prezydent Zełenski nominował Budanowa na szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego. Pod koniec listopada 2024 r. otruta została jego żona, Marianna. Kobieta przeżyła, a Budanow zadeklarował, że wie, kto jest sprawcą i zapowiedział odwet.

Rok wcześniej w rozmowie z "The Washington Post" Budanow powiedział, że co najmniej dziewięciokrotnie Rosjanie próbowali przeprowadzić zamach na jego życie. Sam miał także brać udział w udaremnianiu zamachów na życie prezydenta Zełenskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni