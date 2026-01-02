Włodzimierz Czarzasty w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.

Mężczyzna w okularach i jasnej koszuli siedzi przed niebieskim tłem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Włodzimierz Czarzasty w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu gościem będzie była wicepremier, członkini zarządu Instytutu Sobieskiego Jadwiga Emilewicz.

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
