Członkowie jednostki towarowej, która w sylwestra płynęła z Petersburga do izraelskiej Hajfy, to obywatele Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Gruzji. – Na obecnym etapie nie jest jednak możliwe poinformowanie o ich narodowości ani o roli jaką pełnili na statku – poinformowała fińska policja.

Incydent na Bałtyku. Statek sprowadzony w stronę Finlandii

Do uszkodzenia kabla należącego do fińskiego operatora Elisa doszło w środę nad ranem w strefie ekonomicznej Estonii. Mający 132 metry długości statek Fitburg, pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny, został sprowadzony w stronę płd. wybrzeża Finlandii, niedaleko Helsinek.

ZOBACZ: Incydent u wybrzeży Finlandii. Służby nie wykluczają sabotażu

Prowadzący sprawę komisarz Risto Lohi przyznał, że incydent jest podobny do tych z poprzednich lat, gdy dochodziło do uszkodzeń kabli, a czynnikiem wspólnym jest to, że także i tym razem chodzi o statek towarowy płynący z Rosji i jego kotwica została zrzucona do morza.

Kolejne uszkodzenie kabli. Umorzono postępowanie

Niemal dokładnie rok temu w Boże Narodzenie 2024 r. tankowiec Eagle S płynąc z Petersburga z opuszczoną kotwicą uszkodził podmorskie kable telekomunikacyjne oraz energetyczny między Estonią a Finlandią.

ZOBACZ: Uszkodzony kabel na dnie Bałtyku. Finlandia zatrzymała podejrzany transportowiec

Jednostka została zatrzymana przez fińskie służby a oficerom statku postawiono zarzuty. Sąd w Helsinkach umorzył jednak postępowanie, stwierdzając że Finlandia nie ma jurysdykcji w tej sprawie ponieważ podejrzewane przestępstwa miały miejsce w strefie ekonomicznej Finlandii, poza fińskimi wodami terytorialnymi.

Według telewizji MTV obrony załogi Fitburga podjął się ten sam adwokat, który zajmował się sprawą Eagle S. Fitburg nie został dotąd oficjalnie wpisany na listę statków wchodzących w skład rosyjskiej floty cieni, ale należy do tureckiego przedsiębiorstwa zajmującego się handlem z Rosją.

