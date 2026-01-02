"Porażka rosyjskich służb specjalnych" - tak ukraiński wywiad wojskowy zaczyna wpis, w którym ujawnia kulisy akcji dezinformacyjnej przeciwko Moskwie. W komunikacie przekazano, że uznawany za zmarłego Denis Kapustin żyje, a przejęta od Rosjan nagroda o równowartości pół miliona dolarów wzmocni ukraińskie specsłużby.

Ukraińcy opublikowali także nagranie, na którym widać szefa HUR Kyryła Budanowa oraz dowódcę Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.

Ukraińcy ograli Rosjan. Szef ukraińskiego wywiadu: Gratuluję powrotu do życia

"Zabicie Kapustina, który walczy z Moskwą w ramach 'Tymurskiej Jednostki Specjalnej', zostało zlecone przez siły specjalne państwa agresora" - informują Ukraińcy. Przekazali także, że operacja dezinformacyjna związana z rzekomą śmiercią dowódcy RDK trwała ponad miesiąc. W jej ramach zidentyfikowano w Rosji krąg osób powiązanych ze zleceniem likwidacji Kapustina, którego - jak stwierdzono - "Władimir Putin uważa za osobistego wroga".

"Nasza grupa również otrzymała odpowiednią kwotę przeznaczoną przez rosyjskie agencje wywiadowcze na realizację tego zlecenia. Od teraz dowódca RDC przebywa na terytorium Ukrainy i przygotowuje się do kontynuacji wykonywania powierzonych mu zadań" - poinformował cytowany w komunikacie HUR dowódca "Tymurskiej Jednostki Specjalnej".

Budanow publicznie pogratulował Kaputsinowi "powrotu do życia". - Cieszę się, że środki przeznaczone na zlecenie pana likwidacji przysłużą się wsparciu naszej walki. Życzę nam wszystkim i panu osobiście sukcesów - powiedział.

Warto nadmienić, że informacje o śmierci dowódcy RDK były szeroko powielane przez media na całym świecie.

Kapustin ogłosił tymczasem gotowość do dalszego wspierania militarnego Ukrainy. - Moja tymczasowa nieobecność nie wpłynęła na jakość i sukces realizacji zadań bojowych. Jestem gotów przejść do strefy realizacji zadań i kontynuować dowodzenie jednostką RDC - powiedział Rosjanin, cytowany w komunikacie HUR.

