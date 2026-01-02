Na należącym do Elona Muska serwisie społecznościowym, pojawiła się skandaliczna moda. Użytkownicy - za pomocą AI - "rozbierają" osoby, których zdjęcia trafiły do sieci. Trend pojawił się kilka dni temu, ale dotychczas nie został powstrzymany przez administrację serwisu X.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział w piątek, że rząd zajmie się kontrowersyjnymi treściami, które pojawiają się na internetowych platformach.

Gawkowski: Narzędzia do walki z patologią w sieci są gotowe

"Niekontrolowana AI szaleje i wyrządza coraz większe szkody. Grok znów, z inspiracji Elona Muska, testuje, jakie granice może przekroczyć. Nie ma zgody na bezkarne łamanie prawa i tworzenie przez AI treści nielegalnych, niszczących ludzi i psychikę" - napisał polityk na platformie X.

"Powiedzmy to jasno, że system obraża, promuje treści seksualne i narusza godność to wina zarządzania oraz braku zasad etycznych platformy. Narzędzia, żeby walczyć z takim treściami w internecie są gotowe" - dodał.

Wiceszef rządu wyjaśnił, że polski parlament przyjął odpowiednie przepisy, a teraz czekają one na ruch prezydenta Karola Nawrockiego. Gawkowski wyjaśnił, że liczy na wsparcie głowy państwa w tej sprawie.

Ograniczenie szkodliwych treści w sieci. Gorąca dyskusja w studiu

W piątkowym wydaniu "Debata Gozdyry" politycy spierali się o rządowy projekt dotyczący usuwania szkodliwych treści z sieci. Reprezentanci różnych opcji byli wyraźnie podzieleni w tej sprawie.

- Ta ustawa to nic innego jak ACTA3 zaserwowane przez rząd Donalda Tuska i ministra Gawkowskiego (...) Żyjemy w demokratycznym państwie prawa, Polacy doskonale wiedzą jak korzystać z social media, w co wierzyć, a w co nie, jesteśmy za wolnością, wolnością w internecie i apelujemy do prezydenta o weto do tej ustawy - przekonywał Łukasz Rzepecki z Konfederacji.

- Poprawki Konfederacji, które był zgłaszane przez przewodniczącego komisji cyfryzacji Bartłomieja Pejo, zostały przyjęte (...). Minister Standerski, który był na posiedzeniu komisji i w sejmie i senacie, informował Pałac Prezydencki o tej ustawie i konsultował zmiany, na poziomie Senatu zostały wprowadzone kolejne poprawki tak, żeby ta ustawa była zaakceptowana przez wszystkie środowiska, bo to nie jest żadna cenzura - odpowiedział mu poseł KO Grzegorz Napieralski.

ZOBACZ: Maciej Lasek w programie "Debata Gozdyry"

- Prezydent Karol Nawrocki podkreślał że jest strażnikiem wolności, również w internecie możecie też zostać państwo na stronie prezydenta, jak przestrzegał rząd przed brakiem współpracy, która mogła by skutkować tym, że akt prawny, który jest kierowany do prezydenta w postaci ustawy, miałby szanse na wejście w życie - przekonywał Sebastian Krajewski z PiS.

- Prezydent powinien podpisać tę ustawę, ponieważ ona chroni prawa obywatelskie Polek i Polaków, pozwala ograniczyć stopień deprawacji dzieci przez osoby, które wykorzystują AI i nowe narzędzia technologiczne (...). Trudno w ogóle mówić o cenzurze w stosunku do wytworów sztucznej inteligencji - stwierdził polityk Polski 2050 Jacek Bartmiński.

W dalszej części programu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w tym roku rządu przygotowuje "narzędzia do możliwości ograniczenia wieku korzystania z mediów społecznościowych"

Zmiany w ustawie o usługach cyfrowych. Główne założenia projektu

Przepisy pozwalające na usuwanie nielegalnych treści w internecie dotyczących 27 czynów zabronionych znalazły się w nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą 21 listopada 2025 r. uchwalił Sejm. W grudniu została uzupełniona o poprawki Senatu, do większości których Sejm się przychylił.

Nowelizacja ma zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie. Nowe przepisy zakładają, że nadzór nad stosowaniem przepisów DSA w Polsce sprawować będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) - w większości przypadków, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - w zakresie platform wideo, a także prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) - w zakresie platform handlowych oraz innych spraw dotyczących ochrony konsumentów.

ZOBACZ: Awantura w programie "Debata Gozdyry". Politycy pokłócili się na antenie

Ustawa przewiduje, że urzędnicy będą mogli wydawać decyzje o blokowaniu treści dotyczących 27 czynów zabronionych, głównie Kodeksem karnym, zawierających m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych - w tym treści zawierające mowę nienawiści, rozpowszechniane w mediach społecznościowych. W ustawie wymieniono też treści naruszające prawa autorskie czy odnoszące się do nielegalnej sprzedaży towarów lub nielegalnego świadczenia usług.

Nowe przepisy (art. 1 pkt 6) uprawniałyby osoby fizyczne, a także m.in. prokuraturę, policję, Krajową Administrację Skarbową, straż graniczną (w sprawach dot. handlu ludźmi) do złożenia wniosku o wydanie nakazu zablokowania nielegalnej treści. Zgodnie z ustawą autor spornej treści otrzymywałby od usługodawcy internetowego zawiadomienie o rozpoczęciu procedury i miał dwa dni na przedstawienie swojego stanowiska. Od decyzji UKE lub KRRiT autor treści mógłby wnieść sprzeciw do sądu powszechnego w ciągi 14 dni.

Prezydent Karol Nawrocki ocenił pod koniec listopada, że ustawa ws. blokowania nielegalnych treści w internecie jest „nadregulacją” unijnych przepisów i dąży do zabierania Polakom możliwości dzielenia się w sieci swoimi opiniami. Politycy opozycji regularnie podnoszą też argument, że - w ich ocenie - ustawa ma wprowadzić cenzurę.

