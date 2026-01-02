Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały, że czeskie służby po raz kolejny przesunęły o kilka dni termin otwarcia dla ruchu ciężarowego trasy przez przejście graniczne w Harrachovie. Wcześniej informowano, że będzie ona zamknięta dla ciężarówek do piątku do godziny 12.

Granica Harrachov-Jakuszyce. Ciężarówki nie wjadą do niedzieli

W piątek wrocławski oddział GDDKiA poinformował, że zgodnie z decyzją czeskich służb trasa pozostanie nieprzejezdna dla aut ciężarowych do godz. 18 w niedzielę. GDDKiA sugeruje, aby ciężarówki jadące do Czech przekraczały granicę z tym krajem na drodze krajowej nr 8 w Kudowie-Słonym.

"Z uwagi na utrzymujące się warunki zakaz został przedłużony do niedzieli (4 stycznia) do godziny 18:00. Zalecaną alternatywną trasą dla ciężarówek jest przejście graniczne Hradek nad Nisou I35 - Kudowa-Słone DK8" - przekazano w komunikacie.

Po intensywnych opadach śniegu czeskie służby często zamykają ten fragment trasy dla ciężarówek, ponieważ strome wzniesienie drogi w Harrachovie utrudnia zimą jazdę autom o wadze powyżej 3,5 tony.

Po raz pierwszy tej zimy Czesi zamknęli tę granicę z powodu warunków atmosferycznych już w poniedziałek. W kolejnych dniach czeskie służby przedłużały zakaz o kolejne dni. Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov znajduje się powiecie karkonoskim na drodze prowadzącej do Czech od strony Szklarskiej Poręby.

