Próba wymuszenia rozbójniczego. Były boss "Pruszkowa" z aktem oskarżenia

Polska

Były przywódca gangu pruszkowskiego Andrzej Z., ps. Słowik, znów znalazł się na ławie oskarżonych. Zarzuca się mu oraz dwóm innym mężczyznom - Michałowi D., ps. Pieprzu oraz Krzysztofowi Cz., ps. Cycek - próbę wymuszenia rozbójniczego 100 tys. złotych.

Tablica z napisem "Prokuratura Okręgowa w Warszawie" na tle ściany, obok godło Polski i czerwona flaga.
Grzegorz Krzyżewski/BRPO
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wniosła akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. i jego wspólnikom

Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. i jego wspólnikom wniosła do sądu Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

 

Jak wyjaśnił jej rzecznik, prok. Piotr Antoni Skiba, mężczyźni oskarżeni są o to, że w okresie od 14 do 18 sierpnia 2025 roku, grożąc zamachem na życie lub zdrowie oraz na mienie, chcieli wymusić zapłatę 100 tys. zł rzekomego długu.

Andrzej Z., ps. Słowik zatrzymany w hotelu. Przebywa w areszcie

Prokuratura przekazała w komunikacie,  że oskarżeni nie osiągnęli swojego celu, ponieważ zostali zatrzymani na gorącym uczynku 18 sierpnia w jednym z warszawskich hoteli podczas kontrolowanego przekazania pieniędzy w kwocie 50 tys. zł. 

 

ZOBACZ: Nietrzeźwy pilot za sterami. "Incydent, którego żałujemy"

 

Ani Andrzej Z., ani żaden z pozostałych mężczyzn nie przyznali się wówczas do popełnienia zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Decyzją sądu trafili do aresztu.

 

Andrzej Z., ps. Słowik był jednym z przywódców gangu pruszkowskiego. Był oskarżony m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i nakłanianie do zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Miał 18 lat, gdy pierwszy raz trafił w ręce policji.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "W Polsce to był rok przełomów". Noworoczne orędzie Donalda Tuska
Adam Gaafar / adg / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
GANG PRUSZKOWSKIMAFIA PRUSZKOWSKAPOLICJAPOLKSAPOLSKASŁOWIK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 