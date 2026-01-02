Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. i jego wspólnikom wniosła do sądu Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jak wyjaśnił jej rzecznik, prok. Piotr Antoni Skiba, mężczyźni oskarżeni są o to, że w okresie od 14 do 18 sierpnia 2025 roku, grożąc zamachem na życie lub zdrowie oraz na mienie, chcieli wymusić zapłatę 100 tys. zł rzekomego długu.

Andrzej Z., ps. Słowik zatrzymany w hotelu. Przebywa w areszcie

Prokuratura przekazała w komunikacie, że oskarżeni nie osiągnęli swojego celu, ponieważ zostali zatrzymani na gorącym uczynku 18 sierpnia w jednym z warszawskich hoteli podczas kontrolowanego przekazania pieniędzy w kwocie 50 tys. zł.

Ani Andrzej Z., ani żaden z pozostałych mężczyzn nie przyznali się wówczas do popełnienia zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Decyzją sądu trafili do aresztu.

Andrzej Z., ps. Słowik był jednym z przywódców gangu pruszkowskiego. Był oskarżony m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i nakłanianie do zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Miał 18 lat, gdy pierwszy raz trafił w ręce policji.

