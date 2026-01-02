Pilna ewakuacja w Ukrainie. Władze wskazały ponad 40 miejscowości

Ze względu na "trudną sytuację w zakresie bezpieczeństwa" ukraińskie władze zdecydowały o ewakuowaniu ponad 3 tys. dzieci i ich bliskich z 44 przyfrontowych miejscowości obwodów zaporoskiego i dniepropietrowskiego.

Od czerwca 2025 roku z terenów tych ewakuowano łącznie 150 tys. osób, w tym niemal 18 tys. dzieci.

Atak w Charkowie. Rannych 30 osób

Rosyjskie pociski uderzyły w piątek w blok mieszkalny w Charkowie, raniąc co najmniej 30 osób. MSZ Rosji zaprzecza jednak, że to wojsko Władimira Putina stało za przeprowadzeniem ataku i sugeruje, że eksplozję wywołała ukraińska amunicja.

Mer Charkowa Ihor Terechow przekazał, że w nalocie zostało rannych 30 osób. Z kolei szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow powiedział mediom, że trafiony przez pociski "pięciokondygnacyjny budynek został niemal całkowicie zniszczony".

Prezydent Wołodymyr Zełenski dodał, że według wstępnych informacji wojska rosyjskie użyły do ataku dwóch rakiet.

"Atak na budynek mieszkalny w centrum miasta to straszliwa zbrodnia wojenna i złamanie międzynarodowego prawa humanitarnego" - skomentował piątkowe zdarzenie wicepremier Kułeba.

Rozmowy o pokoju w Ukrainie. Zełenski zapowiada kolejne spotkania

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że w najbliższych dniach odbędzie kolejną serię spotkań ws. zakończenia wojny z Rosją. Polityk doprecyzował, że do rozmów dojdzie 3, 6 i 7 stycznia.

W pierwszej kolejności negocjować będą doradcy ds. bezpieczeństwa państw koalicji chętnych. 6 stycznia dojdzie zaś do spotkania ich przywódców. Dzień później odbędzie się jeszcze jedna narada doradców ds. bezpieczeństwa.

"Prezydent (Francji Emmanuel) Macron wraz z europejskimi przywódcami zorganizują spotkanie na szczeblu liderów 6 stycznia we Francji. A wszystko to, co wypracują nasi doradcy (3 stycznia w Ukrainie), zostanie zatwierdzone przez liderów. Odbędą się także spotkania doradców 7 stycznia po tym etapie prac i będziemy omawiać kolejne kroki dotyczące spotkań przywódców Europy i Stanów Zjednoczonych" – mówił Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Ostatnie spotkanie dotyczące pokoju w Ukrainie miało miejsce w minioną niedzielę na Florydzie. Prezydent USA Donald Trump i ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski ogłosili, że zakończenie wojny z Rosją jest w tej chwili bliżej niż kiedykolwiek. Zełenski stwierdził ponadto, że 20-punktowy plan pokojowy został już opracowany w 90 proc.

