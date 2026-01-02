Od stycznia nowe stawki abonamentu RTV. Jest sposób, by zapłacić mniej

Choć rząd od objęcia władzy pracuje nad nową ustawą medialną, która ma zlikwidować dotychczasowy model finansowania mediów publicznych, 2026 rok będzie kolejnym, w którym obywatele są zobowiązani do uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjny. Ponadto od 1 stycznia 2026 r. stawki są wyższe.

Abonament RTV. Nowe stawki od stycznia 2026 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że w 2026 r. abonament RTV za używanie odbiornika radiofonicznego - 9,50 zł za miesiąc (w 2025 r. opłata ta wynosiła 8,70 zł); za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. - 27,30 zł).

ZOBACZ: "PiS jest Braunem". Rzecznik rządu o stawce kolejnych wyborów parlamentarnych

Abonament uiszcza się za zarejestrowane odbiorniki, przy czym w sytuacji, kiedy w danym gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jeden radioodbiornik lub telewizor, opłatę uiszcza się raz.

Mniejsze opłaty za abonament RTV. Nie wszyscy muszą płacić

Wysokość miesięcznych opłat jest mniejsza, jeśli zapłaci się je na wiele miesięcy z góry. Przy opłaceniu z góry dwóch miesięcy abonament jest o 3 proc. niższy, trzech - o 4 proc., sześciu - o 5 proc. Opłacenie całego roku z góry skutkuje naliczeniem 10-procentowej zniżki.

ZOBACZ: Atak wichur i śnieżyc. Wydano nowe alerty pogodowe

Zwolnieni z uiszczania opłat za abonament RTV są m.in. osoby całkowicie niezdolne do pracy za sprawą niepełnosprawności, osoby o znaczny stopniu niepełnosprawności, bezrobotni oraz osoby, które ukończyły 60. rok życia, a wysokość ich emerytury jest niższa niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, oraz osoby powyżej 75. roku życia.

Nie płacą także inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ofiary represji wojennych i powojennych. W każdym z przypadków konieczne jest przedstawienie w placówce Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni