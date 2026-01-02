O sprawie informuje serwis Times of India. Jak czytamy, lot, który miał odbyć się 23 grudnia został opóźniony, ponieważ na lotnisku w Vancouver jeden z pilotów nie przeszedł przed startem badania alkomatem. Kanadyjskie służby wyprowadziły go z kokpitu samolotu.

Przewoźnik odpowiada na incydent. Pilot odsunięty od obowiązków

"Zgodnie z protokołami bezpieczeństwa do obsługi lotu wyznaczono pilota zastępczego. Air India przeprasza za niedogodności, jakie ponieśli pasażerowie i w pełni współpracuje z lokalnymi władzami” - poinformowały indyjskie linie lotnicze. Podkreśliły, że bezpieczeństwo jest przez nie traktowane priorytetowo.

Rzecznik firmy przekazał, że pilot zatrzymany w Kanadzie został odsunięty od pełnienia obowiązków na czas trwania dochodzenia. Dodał, że "każde potwierdzone naruszenie będzie skutkować surowymi działaniami, zgodnie z polityką firmy".

Incydent wyszedł na jaw, gdy Urząd Transportowy Kanady poinformował o zatrzymaniu pilota linie Air India.

W piśmie datowanym na 24 grudnia zaznaczono, że zdarzenie stanowiło naruszenie kanadyjskich przepisów lotniczych oraz warunków określonych w certyfikacie zagranicznego przewoźnika. Zwrócono się też w nim do Air India z prośbą o przeprowadzenie wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa i przedstawienie raportu na ten temat do 26 stycznia.

Lot odbywał się na trasie długodystansowej, która obejmuje międzylądowanie ze względu na ograniczenia w przestrzeni powietrznej Pakistanu. AI186 miał lecieć z Vancouver do Wiednia, gdzie nastąpiłoby tankowanie maszyny i wymiana załogi pilotów. Stamtąd maszyna miała wyruszyć w dalszą drogę do New Delhi.

