Na obowiązek odśnieżania i usuwania sopli z dachów budynków oprócz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zwracają uwagę komendy Państwowej Straży Pożarnej, które na swoich stronach internetowych przypominają, że nadmierne zaleganie śniegu zagraża konstrukcji obiektów oraz bezpieczeństwu osób przebywających wewnątrz i w jego otoczeniu.

Obowiązek utrzymania obiektów na właścicieli lub zarządców nakłada ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z regulacją właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany "zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury". Chodzi m.in. o intensywne opady atmosferyczne.

RCB i strażacy przypominają. Niedopełnienie obowiązku odśnieżania grozi mandatem

Jak przypominają strażacy, obowiązek odśnieżania dachów spoczywa na: właścicielach budynków, zarządcach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorcach posiadających obiekty użytkowe, w tym hale, magazyny i sklepy.

Strażacy podkreślają, że należy odśnieżać niezwłocznie, gdy "grubość lub ciężar śniegu może zagrozić konstrukcji budynku, istnieje ryzyko zsuwania się śniegu lub lodu, warunki pogodowe sprzyjają dalszemu gromadzeniu się śniegu". Dodają, że nie ma jednej ustawowo określonej grubości pokrywy śnieżnej, a każdorazowo należy ocenić realne zagrożenie.

ZOBACZ: Zacznie się za kilka godzin. Służby w gotowości, to będzie "trudna noc"

Niedopełnienie obowiązku może skutkować mandatem lub grzywną, odpowiedzialnością cywilną za szkody, np. uszkodzenie mienia, wypadek osoby trzeciej, a także odpowiedzialnością karną w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

Policja przestrzega. Kary za nieodśnieżone chodniki

"Odśnieżanie dachów powinno być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i sprzęt, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Samodzielne próby usuwania śniegu z dachów stromych lub wysokich są niebezpieczne i niewskazane" - przypomnieli strażacy.

ZOBACZ: Zima nie odpuszcza w Polsce. Nietypowa akcja policyjnego śmigłowca

Z kolei policja zwraca uwagę na obowiązek utrzymania czystości na chodniku wzdłuż posesji. W tym przypadku - jak wskazano - kara grzywny może sięgać nawet 1500 zł. Osoby odpowiedzialne za odśnieżanie mogą ponieść również odpowiedzialność cywilną, jeśli na terenie ich nieruchomości dojdzie do wypadku

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Orędzie noworoczne prezydenta Karola Nawrockiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / PAP