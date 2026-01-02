Komandor Dura ocenił ryzyko wojny Rosji z NATO. "Nie wprowadziliśmy żadnego systemu"

Według komandora Maksymilian Dury nie spełniły się pesymistyczne scenariusze dotyczące Ukrainy, która broni się mimo rosyjskiej ofensywy i braku militarnego wsparcia od USA.

- Lansowaliśmy sytuację katastroficzną, jeśli chodzi o Ukrainę, a okazało się, że Ukraina się broni, pomimo że sytuacja jest trudna, pomimo że Stany Zjednoczone nie pomagają. Te postępy, które Federacja Rosyjska poczyniła w tym roku - one są niewielkie. Niewątpliwie mamy sygnał do optymizmu - powiedział kmdr Dura.

Komandor Dura wskazał priorytety w bezpieczeństwie. Sprawa dronów "nadal leży"

Równie istotna co optymizm, ma być ciągłość w realizacji planów w zakresie bezpieczeństwa.



- Niestety przy obecnym udziale Stanów Zjednoczonych, które narzucają na Europe większe samostanowienie, jeśli chodzi o obronność, to tutaj niewątpliwie musimy więcej wydawać na obronność. Na szczęście to się dzieje - powiedział Dura



Komandor zaapelował także, by przyśpieszyć te prace w obszarach bezpieczeństwa, które dotąd były odkładane na później. Jako najważniejszy element wojskowy wskazał uregulowanie kwestii rezerwy wojskowej.

- Trzeba zająć się sprawami, które nadal są odkładane na przyszłość. To na przykład sprawa rezerw, czyli tego, w jaki sposób będziemy uzupełniali siły zbrojne, te, które walczą. To sprawa dronów, która nadal leży w polskich siłach zbrojnych, systemy antydronowe.



Równie ważne co inwestycje ma być gospodarowanie zasobami, którymi już dysponują Wojsko Polskie, i tymi, które trafią do niego w najbliższej przyszłości.



- Odpowiednie planowanie tych środków, które mamy, bo tych środków będzie więcej, m.in. ze względu na fundusz SAFE - zaznaczył ekspert.

Komandor Dura o odbudowie rezerwy: Musimy naprawdę zapewnić siłę

Według komandora Dury należy gruntownie zrewidować to, w jaki sposób polska armia zarządza rezerwą wojskową.



- Po wycofaniu się z tzw. przymusowego poboru, czyli tej zasadniczej służby woskowej, my nie wprowadziliśmy żadnego systemu, który by doprowadził do tego, żebyśmy mieli żołnierzy przygotowanych, do tego, żeby pójść na linię frontu i zastąpić tych żołnierzy, którzy zginą, żołnierzy zawodowych - zauważył kmdr Dura.

- Musimy naprawdę zapewnić siłę, która zapewni kontynuować walkę nie przez jeden, dwa dni, ale przez kilka tygodni - dodał ekspert i podkreślił, że programy szkoleniowe dla cywili realizowane przez MON nie są wystarczające do tego, by wyszkolić rezerwy.



- To są programy jednodniowe. One pomogą nam przygotować się na sytuację kryzysową, lepiej działać, ale to nie jest wyszkolenie żołnierzy, którzy pójdą na front i, co najważniejsze, przeżyją - powiedział Dura.

Komandor Dura: Rosjanie są coraz słabsi

Pytany o to, czy Rosjanie będą w rozpoczynającym się roku przygotowywać nowe prowokacje w europejskich państwach, Dura ocenił, że potencjał Federacji Rosyjskiej maleje.



- Rosjanie są coraz słabsi. Ja jestem przeciwny wszystkim tym, którzy mówią, że Rosjanie rosną w siłę. Oni mają bardzo silną armię, to jest prawda, natomiast ta armia ma już swoje ograniczenia - powiedział komandor rezerwy.



- My nigdy nie widzimy już takiej sytuacji, jaka była na początku wojny w 2022 r., kiedy oni uderzyli w różnych miejscach na froncie. W tej chwili to są pojedyncze uderzenia, oni oczywiście kumulują siły, ograniczając siły w innych miejscach i uderzają - tam niewątpliwie postępy będą - ocenił ekspert.

Komandor Dura zachowuje optymizm także w ocenie zagrożenia dla państw zachodnich. Stwierdził, że atak Rosji na NATO za dwa lata jest niemożliwy.



- To jest niemożliwe, bo Federacja Rosyjska poniosła ogromne straty, nie odbudowała tych strat i nie potrafi obudować tych strat. Jeśli chodzi o lotnictwo, systemy elektroniczne - to wszystko pokazuje coś, co powinno napawać nas optymizmem - powiedział ekspert.



- Jeśli nie pozwolimy Rosji odbudować swoich sił, to możemy iść spokojnie i bezpiecznie - powiedział kmdr Dura.

