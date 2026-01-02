Czarzasty z propozycją dla prezydenta. "My panu pomożemy"
Mam propozycję dla pana prezydenta. Nie ma pan specjalistów od pisania ustaw, my panu pomożemy w Sejmie. My mamy specjalistów - mówił w programie "Gość Wydarzeń" marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk skrytykował Karola Nawrockiego za zawetowanie 20 ustaw i stwierdził, że "prezydent nie ma wiedzy na temat tego, co wysyła do Sejmu".
Marszałek Sejmu został poproszony o komentarz ws. niedawnego wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego dla "Gościa Niedzielnego", w którym stwierdził, że "polska scena polityczna dzieli się na tych, którzy chcą rozmawiać oraz takich jak marszałek Czarzasty".
- Jeżeli chodzi o pana prezydenta, to dobrze, że zaczął się zajmować bieżącą polityką między jedną ustawką w lesie a drugą. Bo to znaczy, że zobaczył, na czym polega potencjalnie rządzenie. Więc cieszymy się, że pan prezydent zaczyna być w realnej polityce - mówił Czarzasty.
Polityk Lewicy skrytykował jednak Karola Nawrockiego za jego niechęć współpracy z koalicją rządzącą, m.in. poprzez weto wobec sejmowych ustaw.
Czarzasty składa propozycję prezydentowi. "My panu pomożemy"
- Pan prezydent zawetował 20 ustaw, czyli najwięcej z dotychczasowych prezydentów. Zajęło mu to nie wiem, z pół roku. To co jest ciekawe, to nie jest tak, że pan prezydent szuka sobie jednego wroga, tylko chciał tak pracować, tak chciał tworzyć układ polityczny, żeby wetować - powiedział.
Włodzimierz Czarzasty uznał tym samym, że prezydent "nie ma wiedzy na temat tego, co wysyła do Sejmu". Jak mówił w rozmowie z Markiem Tejchmanem, część ustaw wymagających poprawek została ponownie odesłana do Kancelarii Prezydenta. Ponadto, polityk zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego z propozycją pomocy w przygotowaniu finalnego kształtu ustaw.
- Mam propozycję dla pana prezydenta. Nie ma pan specjalistów od pisania ustaw, my panu pomożemy w Sejmie. My mamy specjalistów - mówił Czarzasty.
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Czarzasty: "Ludzie mają prawo wyboru"
W dalszej części rozmowy marszałek Sejmu został zapytany o to, na jakim etapie są obecnie prace nad zapowiadaną od wielu miesięcy ustawą o statusie osoby najbliższej. Prowadzący przytoczył Czarzastemu wypowiedź szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera, który w programie "Gość Wydarzeń" stwierdził, że niektóre elementy rządowego projektu sprawią, że "trzeba go będzie zawetować".
- Prawica krytykuje takie propozycje ustawowe, mówiąc, że nie zgodzi się nigdy na tego typu pary. Jednocześnie uważa, że lepiej jest się pięć razy rozwieść i pięć razy zrobić ślub, bo to jest trwalsze - odparł gość Polsat News.
Marszałek Sejmu zapewnił, że koalicja rządząca nie zamierza rezygnować z głośnego projektu, mimo głosów sprzeciwu ze strony polityków opozycji i samego prezydenta.
- Czy prawica może zrozumieć w naszym kraju to, że ludzie mają prawo wyboru? - kontynuował marszałek Sejmu. - Każdy ma prawo do życia tak jak chce, byle by to było zgodne z prawem. O to walczymy. Nikt nam nie będzie mówił, jak się kocha. Jak żyć i w co wierzyć - dodał.
