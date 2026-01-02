Na początku programu zgromadzonym w studiu gościom puszczono fragment noworocznego orędzia Donalda Tuska. Prowadząca "Debatę Gozdyry" dziennikarka poprosiła o komentarz do słów premiera europosła Jacka Ozdobę z PiS.

- Donald Tusk regularnie kłamie, nabija Polaków w butelkę, gdzie są rozwiązania gospodarcze, o których on mówił że zablokuje je w Unii Europejskiej. Przesunął ETS2, jeżeli widzowie chcą się dzisiaj dowiedzieć, co ich czeka jeśli chodzi o politykę Donalda Tuska Mercosur - dramat dla polskiego rolnictwa, ETS2 - ponad 40gr na jednym litrze benzyny - wyliczał polityk.

ZOBACZ: "2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia". Noworoczne orędzie Donalda Tuska

W monolog Ozdoby wtrącili się posłowie Adrian Witczak z PO i Adam Gomoła z Polski 2050. Stwierdzili oni, że to PiS negocjował umowę Mercosur i system ETS. Witczak przypomniał też, że Ozdoba był ministrem, gdy Zjednoczona Prawica negocjowała oba dokumentu.

"No Panie!". Awantura w programie Gozdyry

- Gdzie w PiS? No panie! To jest kwestia nieuctwa. Wy jesteście nieukami we dwóch. Nie odróżniasz ETS 1 od ETS 2 - odpowiedział im europoseł PiS.

- Pan jest oszustem - zripostował Ozdoba. - Skończmy z ludźmi, którzy nie potrafią podstawowych rzeczy rozróżnić - wykrzyczał polityk PiS.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Nastroje w studiu próbowała złagodzić Agnieszka Gozdyra, która zaapelowała o polityków o spokojną rozmowę. Przeprosiła też widzów za to, że nie przyniosła swojego słynnego już dzwonka do uspokajania polityków.

ZOBACZ: "Gdyby przyszło do obrony granicy, nie będziemy mieli żołnierzy". Europoseł PiS alarmuje

- Jeżeli oni twierdzą, że winą PiS jest głosowanie w Radzie Unii Europejskiej no to przepraszam bardzo - wszedł jej w słowo Gozdyra.

Spięcie o umowę z krajami "Mercosur" w "Debacie Gozdyry"

W dalszej części programu Agnieszka Gozdyra zapytała swoich gości o umowę UE - Mercosur, która najprawdopodobniej zostanie podpisana w tym roku. Dziennikarka zwróciła uwagę, że żadna z głównych polskich partii nie popiera tego rozwiązania, ale politycy zaczęli się przekrzywiać, które ugrupowanie jest - ich zdaniem - odpowiedzialna za wejście w życie tego projektu.

- Sprzeciwiamy się wszelkim rozwiązania, które mają na celu wprowadzenie umowy Mercosur. Właśnie nie wszyscy się sprzeciwiają, Radoslaw Sikorski od początku mówił, że nie ma szans na zablokowanie tej umowy - stwierdziła Anna Świergocka z Konfederacji.

ZOBACZ: Noworoczne orędzie Karola Nawrockiego. Prezydent wskazał trzy cele

- Pani redaktor zadała inne pytanie, pani redaktor zapytała, czy ktoś tutaj jest za tym żeby ta umowa została podpisana. Stanowisko rządu jest bardzo jasne, to tylko PiS było za tym żeby jak najszybciej te umowę podpisać - zripostował Witczak.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni