IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla powiatów w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Synoptycy prognozują, że miejscami może tam wystąpić "zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu". Temperatura minimalna wyniesie w tych rejonach minus 1 st. C.

Czeka nas załamanie pogody. IMGW ostrzega przed śnieżycami

Na północy kraju może wystąpić również silny wiatr. Alertami pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem objęto część woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują - w zależności od powiatu - do piątkowego lub sobotniego poranka.

IMGW ostrzega ponadto przed śnieżycami, które mogą wystąpić w woj. podkarpackim, śląskim oraz dolnośląskim. Synoptycy informują, że w części woj. dolnośląskiego wysokość pokrywy śnieżnej wynosi od 5 cm do 30 cm. IMGW podkreśla, że nadal występują tam opady śniegu o słabym i umiarkowanym natężaniu, a do tego "wieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, tworzenie się zasp i utrudnienia w ruchu". Takie warunki mają utrzymywać się tam do wieczora.

Zachmurzenia i silny wiatr. Pogoda na najbliższe godziny

W nocy z piątku na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie i większe przejaśnienia na południu kraju oraz opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W rejonie Sudetów spadnie do około 5 cm śniegu, na Pomorzu 8 cm, lokalnie 10 cm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie od minus 4 st. C do minus 1 st. C. Chłodniej będzie w obszarach podgórskich Karpat i Sudetów ( temperatura od minus 8 st. C do minus 5 st. C).

W sobotę 3 stycznia prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Wystąpią opady śniegu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu okresami silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, a w Karpatach do 85 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

W piątek w Warszawie prognozowane jest duże zachmurzenie oraz przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna w stolicy wyniesie tego dnia 1 st. C. Lokalnie ślisko. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, może powodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne.

Jak wynika z danych IMGW, 2 i 3 stycznia nad Europą dominować będzie rozległy niż znad Morza Bałtyckiego. Polska pozostanie w zasięgu tego niżu, w strefie frontu atmosferycznego. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

