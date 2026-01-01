W nadchodzących dniach należy spodziewać się opadów śniegu, szczególnie intensywnych na północy Polski. Towarzyszyć nam będzie także silny wiatr - mówił synoptyk IMGW Mateusz Barczyk.

Typowo zimowej aurze będzie sprzyjało również duże zachmurzenie. W czwartek we wschodniej części Polski pada śnieg, w zachodniej - deszcz, a w pozostałych miejscach w kraju obserwujemy naprzemienne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Podobne warunki utrzymają się również w najbliższych dniach, jednak ze znacznie mniejszą intensywnością niż w trudnym dla kierowców okresie noworocznym.

Pół Polski w alertach. Spodziewane zawieje i śnieżyce

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Mimo nieco łagodniejszej aury, na północy kraju nadal obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obejmują one województwo warmińsko-mazurskie oraz północne krańce woj. podlaskiego i mazowieckiego. Mieszkańcy wskazanych regionów mogą spodziewać się zwiększenia pokrywy śnieżnej o ok. 10-15 cm.

To jeszcze nie koniec alertów, jakie przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także północnej połowy woj. podlaskiego i północno-wschodniej części woj. mazowieckiego wydane zostały również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi.

Wiatr osiągnie tam prędkość w porywach do 65 km/h, a alert będzie obowiązywał do piątkowego popołudnia.

IMGW wydał także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla woj. zachodniopomorskiego oraz pogórza karpackiego, które potrwają do piątkowego poranka. Na północy woj. pomorskiego ostrzeżenia I stopnia potrwają zaś do sobotniego poranka. Na wybrzeżu wiatr może osiągać w porywach prędkość do nawet 85 km/h, a na Pomorzu Zachodnim i Pogórzu Karpackim - 70-75 km/h.

Oblodzenia i silny wiatr. Pogoda na najbliższe dni

Na baczności powinni się mieć także mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, gdzie do piątku rana obowiązują alerty I stopnia przed oblodzeniem. Miejscami mokra nawierzchnia dróg i chodników po opadach deszczu będzie tam zamarzać.

Kolejne dni upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia, opadów śniegu i porywistych wiatrów. Temperatura minimalna wyniesie w nocy z czwartku na piątek od ok. -3 st. C na Podlasiu do 1 st. C na zachodzie i wybrzeżu.

W piątek nastąpi zaś kontynuacja mocnych porywów wiatru, który lokalnie powodować będzie zamiecie śnieżne. Jak mówił synoptyk, intensywniejszych opadów śniegu należy spodziewać się ponownie w północnej Polsce, gdzie pokrywa śnieżna wzrośnie o kilka centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od ok. 0 st. C na wschodzie kraju do ok. 3 st. C na południu i zachodzie.

