Zabójstwo taksówkarza z Giżycka. Szokujące ustalenia, policję wezwali świadkowie

Jako pierwszy o sprawie poinformował serwis zGizycka.pl. Tragiczne zdarzenie, do którego doszło w Giżycku potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Tomasz Markowski, rzecznik KWP w Olsztynie.

Sylwestrowego wieczora po godz. 21 policjanci zostali powiadomieni o jadącej całą szerokością drogi taksówce. Świadkowie podejrzewali, że kierowca może być pod wpływem alkoholu.

Giżycko. Zabójstwo taksówkarza. Zatrzymany 37-latek

Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że za kierownicą siedzi zakrwawiony 78-letni kierowca. - Miał liczne rany cięte - przekazał rzecznik warmińsko-mazurskiej policji.

Na miejsce wezwane zostało pogotowie, ale obrażenia taksówkarza były tak duże, że nie udało się go uratować.

- Policjanci szybko odtworzyli trasę taksówki. Na jednej z ulic zatrzymali 37-latka, który mógł mieć udział w zdarzeniu - przekazał Markowski.

Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, trafił do aresztu. To mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości. W jego domu funkcjonariusze zaleźli narzędzie, które mogło posłużyć do dokonania zabójstwa.

- Po jego wytrzeźwieniu podjęte zostaną dalsze czynności pod nadzorem prokuratora - dodał policjant.

