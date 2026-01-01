Wyniki losowania Lotto 31 grudnia 2025 r. Komu sprzyjało szczęście na Nowy Rok?

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

15, 30, 29, 1, 6, 26

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż jedenaście milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 1 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:

16, 20, 27, 40, 41, 8



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 25 grudnia 2025 roku w Kamieniu Pomorskim.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 1 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 grudnia 2025 roku, to:



27, 10, 29, 24, 8



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.



Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez internet.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 1 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 grudnia 2025 roku, to:



Losowanie o 14:00: 76, 50, 61, 54, 13, 48, 52, 67, 75, 36, 77, 78, 35, 68, 33, 22, 24, 65, 34, 25 (Plus: 25)



Losowanie o 22:00: 78, 8, 22, 5, 75, 67, 16, 39, 6, 59, 33, 70, 61, 72, 4, 34, 41, 35, 11, 14 (Plus: 14)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 grudnia 2025 roku, to:



Liczby główne: 7, 14, 25, 36, 42



Euronumery: 3, 9



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 300 milionów.



Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.



Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 2 stycznia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 grudnia 2025 roku, to:



Losowanie o 14:00: 4, 2, 16, 13, 6, 20, 12, 3, 21, 24, 10, 11



Losowanie o 22:00: 9, 22, 10, 17, 5, 18, 16, 12, 8, 15, 4, 14



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 24 listopada 2025 roku w Bielsku-Białej.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 grudnia 2025 roku, to:



17, 4, 27, 23, 5 oraz 4



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 1 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 grudnia 2025 roku, to:



21, 27, 7, 26, 33 oraz 4



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.



Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 1 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

