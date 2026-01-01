Sytuację we wsi Komorowo Żuławskie zrelacjonował dyżurny Komendy Miejskiej Państwowe Straży Pożarnej w Elblągu.

- Woda wylewa się na pole kukurydzy, nie zagraża żadnym budynkom - doprecyzował. Dodał również, że dziura w wale ma długość 2,5 metra i szerokość 1 metra.

Wyrwę w wale naprawiają warmińsko-mazurscy strażacy i strażacy ochotnicy. Jak podsumował przedstawiciel elbląskiej straży pożarnej, defekt powinien zostać całkowicie usunięty w ciągu najbliższych godzin.

Ekstremalna pogoda na Warmii i Mazurach. Alerty powodziowe i śnieżyce

W ostatnich dniach sytuacja pogodowa w Elblągu była jedną z najbardziej ekstremalnych w całym kraju. Na rzece doszło do tzw. cofki, czyli wpychania w koryto rzeki wody z Zalewu Wiślanego. Z powodu wzrostu poziomu wody do stanów alarmowych, w mieście wprowadzony został wówczas alarm przeciwpowodziowy. Ostrzeżenie nie jest już jednak aktualne.

Mimo to, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. W najnowszym komunikacie przedstawiciele urzędu poinformowali, że z powodu trudnych warunków pogodowych na terenie województwa występują przerwy w dostawie prądu. W tej chwili bez dostępu do elektryczności są 1603 osoby.

"Największe utrudnienia występują w powiecie olsztyńskim (m.in. Stawiguda) oraz powiecie ostródzkim (Małdyty, Morąg, Waplewo, Pluski)" - czytamy w oświadczeniu.

ZOBACZ: Cofka na rzece, pogotowie przeciwpowodziowe. Stan pogotowia w Elblągu

Atak zimy na Warmii i Mazurach. Utrudnienia na kolei i na drogach

Z kolei na trasie kolejowej Działdowo – Olsztyn stwierdzono dużą liczbę drzew pochylonych nad torami. W strąceniu śniegu z drzew i tym samym zapewnieniu bezpieczeństwa na kolei ma pomóc lot śmigłowca na niskim pułapie.

Intensywne i dynamiczne zjawiska pogodowe spowodowały na Warmii i Mazurach spowodowały bardzo trudne warunki dla kierowców. Od wtorku na drodze ekspresowej S7 utrzymywał się kilkunastokilometrowy korek, wywołany m.in. przez gołoledź i zamiecie śnieżne. Część dróg wojewódzkich wciąż pozostaje zamknięta z uwagi alerty pogodowe.

Służby niezmiennie apelują o zachowanie ostrożności, dostosowanie planów podróży do aktualnych warunków oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni