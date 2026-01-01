Agencja Reutera przypomniała, że w poprzednich latach w Holandii zdarzały się notoryczne incydenty spowodowane nieroztropnym korzystaniem z fajerwerków w Sylwestra. W tym roku było podobnie.

W tym roku w Sylwestra aresztowano około 250 osób, a w kilku miastach wysłano oddziały prewencji - poinformowała holenderska policja.

Holandia. Tragiczny bilans sylwestrowych zabaw

"Skutki intensywnych fajerwerków i podpaleń w Sylwestra w niektórych regionach były druzgocące. Ponownie nasiliły się ataki na służby ratunkowe i policję" - poinformowała policja w czwartkowym oświadczeniu.

W wypadkach z fajerwerkami zginął 38-letni mężczyzna w Aalsmeer, niedaleko Amsterdamu, oraz chłopiec z Nijmegen, miasta na wschodzie kraju, poinformowała policja.

W Amsterdamie neogotycki kościół Vondelkerk, położony niedaleko centralnego parku Vondelpark, został zniszczony przez pożar, który wybuchł krótko po północy.

Amsterdamska policja i straż pożarna poinformowały, że prowadzą dochodzenie i nie mają jeszcze komentarza na temat przyczyny pożaru w kościele z 1872 roku.

Ostatnie fajerwerki w Sylwestra. Holandia wprowadza zakaz

Sylwester 2025 roku był ostatnim rokiem przed wejściem w życie ogólnokrajowego zakazu sprzedaży fajerwerków konsumentom.

Lekarze pogotowia ratunkowego, policjanci, strażacy oraz lokalni i krajowi politycy od lat walczyli o wprowadzenie zakazu.

W Holandii zakaz używania fajerwerków ma obowiązywać od Sylwestra 2026/27. Inne kraje również wprowadzają ograniczenia. Np. w Czechach od 1 grudnia tego roku zaostrzono przepisy w tym zakresie.

W Polsce niektóre samorządy wprowadzają ograniczenia dotyczące użycia takich środków, ale od wielu lat mimo prób obrońców zwierząt, nie udało się uchwalić ustawy zakazującej fajerwerków.

