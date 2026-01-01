Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. "Dziś po raz pierwszy"

Polska

Co sobotę o 11:45 biało-czerwona flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim będzie zdejmowana z masztu i przekazywana szkołom, instytucjom i innym wspólnotom lokalnym w całej Polsce. Po raz pierwszy ceremonia odbyła się wyjątkowo w czwartek 1 stycznia. - To znak szacunku dla naszych barw i wspólnoty - napisał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Żołnierze w mundurach w zimowej scenerii składają biało-czerwoną flagę przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
x.com/szefernaker;PAP/Jakub Kaczmarczyk
Uroczysty ceremoniał zmiany flagi przed Pałacem Prezydenckim

"Flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Rzeczpospolita Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesną Rzeczpospolitą. Jest także zobowiązaniem: do troski o państwo, do odpowiedzialności za jego przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" - przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Uroczysta zmiana flag. "Będą trafiały do wspólnot lokalnych"

Od 2026 roku w każdą sobotę o 11:45 flaga RP będzie uroczyście zdejmowana, a następnie trafi we wskazane miejsca. "Flagi będą trafiały do wspólnot lokalnych w całej Polsce" - wyjaśnił szef kancelarii Paweł Szefernaker. Po raz pierwszy uroczystość odbyła się w czwartek 1 stycznia, kolejny raz zostanie zorganizowana w sobotę 3 stycznia.

 

 

 

 

Otoczenie prezydenta Nawrockiego informowało o nowym zwyczaju 28 grudnia, kilka dni po świętach Bożego Narodzenia. Jak dodawał wówczas Szefernaker "'Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona', a wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję".

 

Jak dodawała w swoim oświadczeniu Kancelaria, flaga po zdjęciu "trafi do tych, którzy służą Rzeczpospolitej. Do szkół, gdzie wychowuje się przyszłe pokolenia. Do strażaków i służb, które stoją na straży bezpieczeństwa. Do instytucji, które każdego dnia noszą ciężar państwa".

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
