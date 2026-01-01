Różnorodny, pełen muzycznej energii program wyróżniał Sylwestrową Moc Przebojów na tle innych stacji. Widzowie to docenili i rzucili się w wir szalonej zabawy z Polsatem. W trakcie koncertu byliśmy najchętniej oglądaną stacją w grupach komercyjnych. W młodej grupie 16-34 byliśmy bezkonkurencyjni: 31 proc. udziałów. Także w grupie 16-59 byliśmy nr 1.

Za nami najbardziej rozśpiewany i roztańczony sylwestrowy wieczór. Doskonałą zabawę zapewniły widzom i toruńskiej publiczności największe gwiazdy polskiej estrady i giganci muzyki tanecznej. Wystąpili miedzy innymi Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Urszula, Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Smolasty, Miuosh, Jonatan, Golec uOrkiestra, Enej, Lady Pank, Big Cyc, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, BumBum OrkeStar, Zenek Martyniuk, Skolim, Piekni i Młodzi, Boys i Norbi. Zagraniczna gwiazdą wieczoru był Thomas Anders from Modern Talking Band.

ZOBACZ: Szczęśliwego Nowego Roku! Zobaczcie, jak powitaliśmy go podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu

Wyjątkowym momentem sylwestrowej zabawy okazał się premierowy występ duetu Edyta Górniak i Miuosh. Po północy, zaśpiewali wspólnie hit "Forever young| porywając publiczność. Wieczór uświetnił też występ zwycięzców jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" – Mikołaja "Bagi" Bagińskiego i Magdy Tarnowskiej. W szampański nastój pomógł wejść publiczności niezawodny skład prowadzących: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Ilona Krawczyńska i Maciej Rock, Julia Żugaj i Adam Zdrójkowski, Olek Sikora oraz Kamil Baleja.

Dziękujemy publiczności w Toruniu oraz widzom przed telewizorami za wspólne świętowanie. Cieszymy się, że Sylwestrowa Moc Przebojów od lat podbija Wasze.

Patronami medialnymi wydarzenia byli: Radio Zet, Fakt i Interia. Sylwestrowa Moc przebojów została zorganizowana przy współpracy Miasta Toruń i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Filozoficzna diagnoza współczesności. "Żyjemy w epoce chaosu" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl