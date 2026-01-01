Pociąg stanął w zaspie. Ewakuowano prawie 200 pasażerów

O zepsuciu się lokomotywy i braku możliwości wysadzenia podróżnych poinformował rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz. Informację tę potwierdziło w poście w mediach społecznościowych PKP Intercity.

Awaria na kolei dotyczyła pociągu "Biebrza" relacji Białystok-Gdynia Główna. Przewoźnik przekazał, że ze względu na awarię lokomotywy, występują utrudnienia w ruchu kolejowym.

Niemal 200 pasażerów uwięzionych w pociągu. Awaria na kolei

"W pociągu znajduje się około 180 podróżnych, którzy pozostają pod stałą opieką obsługi pociągu. Ze względów terenowych nie ma możliwości ewakuacji do ZKA" - czytamy w oświadczeniu PKP Intercity.

Na miejsce zdarzenia została skierowana lokomotywa zastępcza.

Wkrótce po opublikowaniu komunikatu kolei, Komenda Powiatowa Policji w Giżycku przekazała, że funkcjonariusze pomogli w organizacji i przeprowadzeniu ewakuacji wszystkich 180 pasażerów pociągu.

Jak czytamy w kolejnym wpisie PKP Intercity, "podstawiona lokomotywa ściągnęła skład do stacji Sterławki Wielkie, skąd podróżni kontynuują podróż Zastępczą Komunikacją Autobusową do stacji Korosze, gdzie zapewniono przesiadkę do pociągu".

Wieczorna czwartkowa awaria to nie jedyny incydent na kolei wywołany trudnymi warunkami pogodowymi w ostatnich dniach. W czwartek w warmińsko-mazurskim nieczynna jest linia kolejowa Olsztyn-Działdowo, gdzie nad torami zwisają obciążone śniegiem gałęzie. Linia ta pierwotnie miała być zamknięta do północy, obecnie PKP informuje, będzie zamknięta do odwołania.

Atak zimy na Warmii i Mazurach. Drogi zasypane śniegiem

Na Warmii i Mazurach warunki atmosferyczne należą do najtrudniejszych w całym kraju. Na terenie województwa obowiązują alerty I stopnia wydane przez IMGW. Dotyczą one intensywnych opadów śniegu, zamieci śnieżnych i oblodzeń.

Służby przypominają, że na drogach wciąż leży zajeżdżony śnieg i jest wyjątkowo ślisko. Po wszystkich drogach krajowych w regionie jeździ obecnie 90 pługów i pługopiaskarek.

Nie inaczej jest w przypadku dróg wojewódzkich. Jazda w całym regionie wymaga więc wyjątkowej ostrożności. Najtrudniej przejechać obecnie przez Elbląg, Braniewo, Iławę i Nidzicę - zalega tam już ponad 60 cm śniegu.

- Zwęziły się drogi, bo na poboczach są hałdy śniegu, którego nie ma już gdzie spychać - przyznał dyżurny punktu informacji zimowego utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Głównym zadaniem drogowców jest utrzymanie przejezdności dróg, by uniknąć sytuacji, jaka przed kilkoma dniami zapanowała na drodze ekspresowej S7. Z powodu trudnych warunków pogodowych, w najbardziej kryzysowym momencie korek ciągnął się tam na kilkanaście kilometrów.

