Noworoczne orędzie premiera Donalda Tuska. Oglądaj od godz. 20:00
Polska
W czwartkowy wieczór premier Donald Tusk wygłosi do Polaków swoje noworoczne orędzie. Transmisja od godz. 20:00 Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Noworoczne orędzie premiera Donalda Tuska
O noworocznym przemówieniu premiera poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. Będzie to kolejne po prezydencie Karolu Nawrockim orędzie wygłoszone do Polaków z okazji powitania 2026 roku.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej