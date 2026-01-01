Noworoczne orędzie premiera Donalda Tuska. Oglądaj od godz. 20:00

Polska

W czwartkowy wieczór premier Donald Tusk wygłosi do Polaków swoje noworoczne orędzie. Transmisja od godz. 20:00 Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Donald Tusk siedzi przy stole, gestykulując prawą ręką. Za nim znajdują się flagi Polski i Unii Europejskiej. Na stole stoi tablet i mikrofon.
PAP/Radek Pietruszka
Noworoczne orędzie premiera Donalda Tuska

O noworocznym przemówieniu premiera poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. Będzie to kolejne po prezydencie Karolu Nawrockim orędzie wygłoszone do Polaków z okazji powitania 2026 roku.

 

 

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
