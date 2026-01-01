O noworocznym przemówieniu premiera poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. Będzie to kolejne po prezydencie Karolu Nawrockim orędzie wygłoszone do Polaków z okazji powitania 2026 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni