- Patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju, Polski i jego osiągnięć - powiedział Donald Tusk w wystąpieniu po angielsku, opublikowanym w czwartek na platformie X.

Donald Tusk dumny z Polski. Wymienił "dziesięć z tysiąca" powodów

Wymienionymi przez premiera "dziesięcioma z tysiąca" powodów do dumy z Polski zostały m.in. "bezpieczna i szczelna granica wschodnia" i "odpowiedzialna i twarda polityka azylowa". - Wzór do naśladowania dla całej Europy, która doprowadziła do ponad 90 proc. spadku liczby migrantów przekraczających nasze granice - dodał.

Tusk wskazał też polskie wojsko jako "największą nowoczesną armię w Unii Europejskiej", aby Polska i Europa były bezpieczne "przed Wschodem". Powiedział też o "skutecznej polityce walki z przestępczością", dzięki której Polska ściga m.in. sabotażystów nasyłanych przez Rosjan.

Zwrócił uwagę na ranking magazynu Forbes, w którym Warszawa została uznana za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 r.

"Bądźcie jak Polska". Premier przekazał życzenia

Szef rządu podał również, że w ub. roku dzięki programowi refundacji in vitro urodziło się w Polsce ponad osiem tys. dzieci; średnie wynagrodzenie wzrosło w 2025 r. o prawie dziesięć proc., a polskie PKB przekroczyło bilion dolarów. - Jesteśmy drugim krajem w Europie z najniższym bezrobociem i najwyższym wzrostem gospodarczym - zaznaczył Tusk i dodał informację o spadającej inflacji.

Mówił także o wsparciu udzielonym dwóm milionom Ukraińców, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę.

- Polska jest dynamicznym węzłem logistycznym łączącym Europę, z najszybciej rozwijającą się infrastrukturą drogową i kolejową - powiedział. Jako ostatni powód wymienił "rewolucję energetyczną", z największym w Europie wzrostem zielonej energii i zaangażowaniem w budowę elektrowni jądrowych i morskich.

- Mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: Bądźcie jak Polska - energiczni, odważni i bezpieczni. Powodzenia - zakończył swoje wystąpienie Tusk.

To nie jedyne czwartkowe wystąpienie Donalda Tuska. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że o godz. 20 szef rządu wygłosi noworoczne orędzie. Transmisję wystąpienia zobaczą państwo na antenie Polsat News.

