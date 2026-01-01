Michał Dworczyk w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

W noworocznym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marcin Fijołek porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Dworczykiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.

Michał Dworczyk w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu gościem będzie przewodnicząca Rady Języka Polskiego prof. Katarzyna Kłosińska.

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
