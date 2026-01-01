Incydent u wybrzeży Finlandii. Służby nie wykluczają sabotażu

W sylwestra doszło do awarii kabla przesyłowego między Helsinkami a Tallinem. Fińska policja przesłuchała w czwartek członków załogi statku, który w chwili incydentu znajdował się nieopodal instalacji. Fińscy śledczy nie wykluczają, że doszło do sabotażu.

Fińscy policjanci porównują to zdarzenie do podobnych incydentów, które miały miejsce w poprzednich latach - poinformowało radio Yle.

 

- Czynnikiem łączącym (te wydarzenia - red.) jest to, że tym razem również chodzi o statek towarowy płynący z Rosji, a kotwica została zrzucona do morza - powiedział komisarz prowadzący sprawę Risto Lohi. Jednocześnie przyznał, że "w tych sprawach istnieją zarówno podobieństwa, jak i różnice". 

Finlandia. Statek przewoził towar objęty sankcjami

Według fińskiej służby celnej statek przewoził stal, która podlega sankcjom nałożonym przez UE.

 

Do uszkodzenia kabla należącego do fińskiego operatora Elisa doszło w środę nad ranem w strefie ekonomicznej Estonii. Liczący 132 metry długości statek Fitburg, płynący z Petersburga do izraelskiej Hajfy, został sprowadzony przez fińskie służby w stronę Finlandii.

 

Obecnie na potrzeby dochodzenia jednostka kotwiczy w porcie niedaleko Helsinek.

Załoga statku podejrzana o sabotaż. Na pokładzie byli Rosjanie

Członkowie załogi statku, pływającego pod banderą karaibskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny, to obywatele Rosji, Gruzji, Azerbejdżanu i Kazachstanu.

 

- Załoga współpracowała w trakcie czynności, co pomoże wyjaśnić sytuację - powiedział Lohi. Podkreślił, że śledztwo jest na wstępnym etapie i policja nie komentuje, czy sprawa ma związek z wpływami innego państwa.

 

Yle zwróciło uwagę, że Fitburg nie został dotąd oficjalnie wpisany na listę statków wchodzących w skład rosyjskiej floty cieni, ale należy do tureckiego przedsiębiorstwa zajmującego się handlem z Rosją.

 

