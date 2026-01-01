Fińscy policjanci porównują to zdarzenie do podobnych incydentów, które miały miejsce w poprzednich latach - poinformowało radio Yle.

ZOBACZ: Uszkodzony kabel na dnie Bałtyku. Finlandia zatrzymała podejrzany transportowiec

- Czynnikiem łączącym (te wydarzenia - red.) jest to, że tym razem również chodzi o statek towarowy płynący z Rosji, a kotwica została zrzucona do morza - powiedział komisarz prowadzący sprawę Risto Lohi. Jednocześnie przyznał, że "w tych sprawach istnieją zarówno podobieństwa, jak i różnice".

Finlandia. Statek przewoził towar objęty sankcjami

Według fińskiej służby celnej statek przewoził stal, która podlega sankcjom nałożonym przez UE.

Do uszkodzenia kabla należącego do fińskiego operatora Elisa doszło w środę nad ranem w strefie ekonomicznej Estonii. Liczący 132 metry długości statek Fitburg, płynący z Petersburga do izraelskiej Hajfy, został sprowadzony przez fińskie służby w stronę Finlandii.

ZOBACZ: Polska, Finlandia i państwa bałtyckie piszą list do KE. Chodzi o ochronę granic

Obecnie na potrzeby dochodzenia jednostka kotwiczy w porcie niedaleko Helsinek.

Załoga statku podejrzana o sabotaż. Na pokładzie byli Rosjanie

Członkowie załogi statku, pływającego pod banderą karaibskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny, to obywatele Rosji, Gruzji, Azerbejdżanu i Kazachstanu.

- Załoga współpracowała w trakcie czynności, co pomoże wyjaśnić sytuację - powiedział Lohi. Podkreślił, że śledztwo jest na wstępnym etapie i policja nie komentuje, czy sprawa ma związek z wpływami innego państwa.

ZOBACZ: Reakcja na ruchy Rosji. Finlandia podjęła decyzję

Yle zwróciło uwagę, że Fitburg nie został dotąd oficjalnie wpisany na listę statków wchodzących w skład rosyjskiej floty cieni, ale należy do tureckiego przedsiębiorstwa zajmującego się handlem z Rosją.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni