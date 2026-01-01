Eksplozja w szwajcarskim kurorcie w sylwestrową noc. Wielu zabitych i rannych

Dziesięć osób zginęło, a kolejne dziesięć zostało rannych po eksplozji w kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii - przekazała lokalna policja. Do tragedii doszło podczas sylwestrowej zabawy w jednym z barów.

Pokaz fajerwerków nad sylwetkami budynków w nocy. W prawym dolnym rogu znajduje się okrągły fragment przedstawiający wnętrze zadymionego lokalu z ludźmi.
PAP/EPA/Andreas Becker; Media społecznościowe (screen)
Szwajcaria. Eksplozja w kurorcie. Wielu zabitych i rannych w sylwestrową noc

"Około godziny 1.30 doszło do wypadku w Crans-Montana. Zaopiekowano się rannymi. Potwierdzam, że są ofiary śmiertelne" – powiedział portalowi Rhonefm rzecznik policji kantonu Valais, Gaetan Lathion. 

 

Przed godziną 9:00 policja potwierdziła w rozmowie ze Sky News, że eksplozji zginęło co najmniej 10 osób. Dziesięć kolejnych zostało rannych. Obszar został całkowicie zamknięty, a nad Crans-Montana wprowadzono strefę zakazu lotów.

 

Według kilku źródeł, na które powołał się portal Rhonefm, w środku nocy doszło do jednej lub kilku eksplozji, na skutek czego wybuchł pożar. Według wstępnych danych wybuch nastąpił w barze La Constellation, a prawdopodobną przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych.

Szwajcaria. Eksplozja i pożar w kurorcie. Są nowe informacje

Z informacji publicznego szwajcarskiego nadawcy RTS wynika, że pożar wybuchł w piwnicy baru, a następnie rozprzestrzenił się do środka lokalu. W lokalu miało przebywać około 100 osób.

 

W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział portalowi, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia. Jak przekazał RTS jeden z lekarzy ofiary trafiają do szpitali z ciężkimi oparzeniami.

 

Paweł Basiak / polsatnews.pl / PAP
