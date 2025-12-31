Zamiecie śnieżne w górach. Ostrzeżenia GOPR, wiele szlaków całkowicie zablokowanych

Na Kasprowym Wierchu w ciągu doby przybyło ponad 20 cm śniegu, a jego pokrywa osiągnęła już 48 cm. W środowy poranek temperatura spadła tam do minus 17 st. Celsjusza. Szlaki w wyższych partiach gór są nieprzetarte i miejscami całkowicie pozawiewane. Wiatr utworzył głębokie zaspy oraz zdeponował znaczne ilości śniegu w zagłębieniach terenu. W wielu miejscach występują także oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia się.

Służby terenowe TPN zwracają uwagę, że niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz odpowiedniego doboru trasy. Niezbędne jest również posiadanie sprzętu zimowego – raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC – oraz umiejętność posługiwania się nim.

Tatry. Blisko 50 cm śniegu i prawie 20 st. na minusie. GOPR ostrzega

W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Jak podaje TOPR, silny wiatr utworzył w wielu miejscach świeże depozyty śniegu, które są słabo związane ze starszą, twardszą warstwą. Szczególnie niebezpieczne są depresje terenu, rozległe pola śnieżne oraz okolice grani.

Dodatkowo wydano ostrzeżenie meteorologiczne - na środę prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne związane z opadami śniegu oraz wiatrem osiągającym prędkość do 65 km/h. Podczas silnych podmuchów na szlaki mogą spadać gałęzie i łamać się drzewa, a w rejonach stromych zboczy możliwe są obrywy kamieni i osuwiska.

TPN ostrzega także przed wchodzeniem na zamarznięte tafle stawów, w tym na Morskie Oko. Lód może się załamać pod naporem ludzi. Przypomina także, że do 15 maja zamknięte są szlaki:

Przełęcz w Grzybowcu Wyżnia Kondracka Przełęcz,

Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka

Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko.

Do odwołania zamknięty jest także żółty szlak od górnej stacji kolejki linowej na Kasprowym Wierchu do kopuły szczytowej. Służby apelują, by przed wyjściem w góry zapoznać się z komunikatem turystycznym TPN i prognozą pogody, unikać samotnych wyjść oraz odpowiednio planować trasy.

- Śniegu w ciągu doby spadło około 10-12 cm. Noc była mroźna. Powyżej 1000 m n.p.m. termometry wskazywały -12, a nawet -14 st. Celsjusza. Temperatura odczuwalna była znacznie niższa z uwagi na silny wiatr - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku.

Beskidy. Służby wymieniają elementy niezbędne do górskiej wyprawy

Trudne warunki pogodowe panują także w Beskidach. Babiogórski Park Narodowy informuje, że zamknięty jest najtrudniejszy szlak w Beskidach - żółty zwany Percią Akademików. Turyści, którzy mimo bardzo trudnych warunków wybiorą się na wędrówkę, muszą się odpowiednio ubrać. Koniecznie należy mieć naładowany telefon z zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek" oraz powerbank. Planując wycieczkę trzeba pamiętać, że zmrok zapada wcześnie.

W górach funkcjonują koleje linowe. Część ośrodków narciarskich przygotowało powitania Nowego Roku na stokach. W razie wypadku w górach można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

bp / polsatnews.pl