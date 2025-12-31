Kłopoty byłego ministra rolnictwa. Jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie w ostatnim dniu kończącego się roku. Stroną, przeciwko której jest kierowany, są m.in. Jan Krzysztof Ardanowski (minister rolnictwa w latach 2018-2020), Tadeusz R. (wiceminister rolnictwa w latach 2018 - 2019 i prezes Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek), Piotr S. (dyrektor generalny KOWR w latach 2018-2019) oraz Grzegorz P. (dyrektor generalny KOWR w latach 2019-2020).

Jak poinformowała prokuratura, aktem oskarżenia objęto łącznie 19 podejrzanych, w tym członków zarządu spółki Eskimos S.A. i osoby z nimi współpracujące.

Sprawa KOWR i niegospodarnych wydatków

Warszawska Prokuratura Regionalna zbadała kulisy udzielenia gwarancji finansowych spółce Eskimos S.A. w latach 2018-2019. Chodziło o wsparcie skupu pół miliona ton jabłek przemysłowych, które zakończyło się dla państwowej instytucji stratą blisko 100 mln zł z powodu konieczności pokrycia sum gwarancyjnych przez KOWR.

W toku postępowania jest także wątek doprowadzenia KOWR do niegospodarnego wydatku 30 mln zł w związku z udzieleniem gwarancji kredytowej Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek.

Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski został oskarżony przez prokuraturę o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Zdaniem śledczych jego celem było osiągnięcie korzyści majątkowych od spółki Eskimos S.A. i Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek.

Zarzuty dla byłego ministra rolnictwa

Pierwszy zarzut dotyczy okresu od września 2018 r. do lipca 2019 r.: Doprowadzenie - wspólnie z kierownictwem KOWR i wiceministrem rolnictwa - do udzielenia spółce Eskimos S.A. 100 mln zł gwarancji bankowych i kredytowych. Decyzję podjęto mimo wiedzy o złej kondycji finansowej firmy oraz braku zaplecza do realizacji ogólnopolskiego skupu jabłek.

Zarzut drugi odnosi się zaś do okresu od 1 do 30 sierpnia 2019 r.: Umożliwienie - w porozumieniu z p.o. Dyrektora Generalnego KOWR i prezesem SM Bielmlek - udzielenia tej spółdzielni gwarancji kredytowej do 30 mln zł. Działanie podjęto ze świadomością bardzo złej sytuacji finansowej i problemów płatniczych podmiotu.

Byłemu ministrowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sejm 20 lutego 2025 r. wyraził zgodę na pociągniecie Jana Krzysztofa Ardanowskiego do odpowiedzialności karnej.

Prokuratura bada sytuację w KOWR. Czterech podejrzanych przyznało się do winy

Piotr S. i Grzegorz P., byli dyrektorzy generalni KOWR, zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, czym działali na szkodę interesu publicznego.

Tadeusz R., wiceminister rolnictwa w latach 2018–2019 i prezes spółdzielni Bielmlek, został oskarżony o podobne naruszenia w związku z udzieleniem przez KOWR gwarancji bankowych i kredytowych dla Eskimos S.A. oraz Bielmleku.

Czterech podejrzanych, w tym Piotr S. i Stanisław S. (prezes zarządu Eskimos S.A.), przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze.

