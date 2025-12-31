Wojciech Konończuk w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

W środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" pojawi się Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Transmisja w Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.

Mężczyzna w okularach i niebieskiej koszuli.
Polsat News / Wojciech Konończuk - Facebook
Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem będzie filozofka i publicystka, dr Aleksandra Przegalińska.

 

