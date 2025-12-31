Wojciech Konończuk w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
W środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" pojawi się Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Transmisja w Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.
Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk w "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem będzie filozofka i publicystka, dr Aleksandra Przegalińska.
Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej