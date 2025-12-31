 "W 2026 r. należy oczekiwać, że prowokacje będą ponawiane". BBN pokazał mapy

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowały mapy, na których widoczne są incydenty z udziałem dronów i balonów odnotowane w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Obejmują one zdarzenia w Polsce i w krajach sojuszniczych NATO.

BBN publikuje mapy. "Niebezpieczna aktywność w pobliżu lotnisk lub baz wojskowych"

Według prezydenckich ekspertów aktywność Rosji i Białorusi w ostatnich miesiącach świadczy o tym, że prowokacje się zintensyfikowały. Stan na koniec roku wskazuje, że na stałe wpisały się one do katalogu działań wymierzonych przeciwko Polsce, ale też sojuszniczym państwo z NATO.

Wydarzenia z ostatnich miesięcy 2025 r. wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań wymierzonych w RP i inne państwa NATO.



Publikujemy dwie mapy poglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem… pic.twitter.com/eciHU5UhLL — Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | BBN (@BBN_PL) December 31, 2025

"W wielu przypadkach odnotowaliśmy, że podejrzana lub niebezpieczna aktywność bezzałogowych statków/obiektów powietrznych odbywała się w pobliżu lotnisk lub baz wojskowych, niejednokrotnie w państwach leżących daleko na zachód od wschodniej flanki NATO" - poinformowali analitycy.

BBN: Bądźmy silni i bądźmy razem!

W ocenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego zachodzi konieczność wzmacniania zdolności Polski do obrony tak przestrzeni powietrznej, jak i infrastruktury krytycznej.

"W 2026 r. należy oczekiwać, że prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane. Dlatego w nadchodzącym roku, jak i potem, konieczne jest wzmocnienie zdolności RP do zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowych" - przekazało BBN.

ZOBACZ: Rosja pokazała nagranie z rzekomego ataku. "To śmieszne"



"Wzmocnienie to nie może odbywać się kosztem zwiększania potencjału obronnego RP w innych domenach" - przekazało BBN we wpisie opublikowanym w serwisie X.

"Przyszłość przed nami. Bądźmy silni i bądźmy razem!" - zaapelowali eksperci.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni