Uszkodzony kabel na dnie Bałtyku. Finlandia zatrzymała podejrzany transportowiec

Jak poinformowały fińskie dzienniki "Iltalehti" oraz "Ilta-Sanomat", Fitburg liczy 132 metry. Zdaniem mediów wypłynął we wtorek z Petersburga i zmierzał do portu w Izraelu.

Agencja Reutera przekazała, że w środę doszło do zatrzymania 14 członków załogi transportowca. Wśród nich mieli znajdować się Rosjanie, Gruzini, Kazachowie i Azerowie. Statek płynął natomiast pod banderą karaibskiego państwa St. Vincent i Grenadyny.

Uszkodzone kable na dnie Bałtyku. Finlandia zatrzymała podejrzany transportowiec

Uszkodzenie kabla należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa zostało wykryte ok. godz. 5 rano czasu miejscowego (ok. godz. 4 rano w Polsce). Elisa poinformowała o tym incydencie fińską straż graniczną, która wysłała na miejsce zdarzenia jednostkę patrolową i śmigłowiec.

Jak wskazała agencja Reutera, następnie okazało się, że kabel został uszkodzony w obrębie wód stanowiących część wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii. W momencie zatrzymania Fitburg znajdował się już na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Finlandii.

Fińska policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, poinformowała, że statek miał opuszczoną kotwicę. Dochodzenie jest prowadzone w kierunku celowego popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia, usiłowania celowego popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia oraz celowego zakłócenia łączności telekomunikacyjnej.

Transportowiec Fitburg zatrzymany. Na pokładzie Rosjanie, Gruzini, Kazachowie i Azerowie

Stanowisko w tej sprawie zajął prezydent Finlandii Alexander Stubb, który o godz. 12 czasu polskiego poinformował, że służby przeprowadziły inspekcję statku. Zapewnił, że funkcjonariusze w ścisłej współpracy z rządem monitorują sytuację oraz poinformował, że Finlandia "jest przygotowana" na różne wyzwania, w tym również te z zakresu bezpieczeństwa.

Stubb podziękował także służbom za sprawną akcję. W swoim poście oznaczył m.in. fińską straż graniczną, siły zbrojne oraz urząd celny. Obecnie - w związku z poleceniem slużb - Fitburg kotwiczy w pobliżu półwyspu Porkkala, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Helsinek.

Dwa kable uszkodzone między Estonią a Finlandią. Trwa śledztwo

Ministerstwo sprawiedliwości i cyfryzacji Estonii poinformowało natomiast, że w środę uszkodzony został także drugi kabel, będący własnością szwedzkiego operatora telekomunikacyjnego Arelion. Resort przekazał, że w ostatnich dniach wykryto również usterki w innych kablach, ale ich prawdopodobną przyczyną są warunki pogodowe.

Według szefa estońskiego rządu Kristena Michala "wstępne informacje" wskazują na to, że Fitburg "nie jest jednostką floty cieni". Poinformował jednak, że śledztwo w sprawie trwa, a informacje są gromadzone. Michal wskazał, że Estonia "pozostaje w bliskim kontakcie" z fińskimi służbami. Rozmowy na temat środowego incydentu prowadził z nim premier Finlandii Petteri Orpo.

