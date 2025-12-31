Wasyl Bodnar w rozmowie z PAP pytany o to, czego spodziewa się po 2026 r., mówi, że to początek "nowej nadziei, nowego państwa", bo należy nie tylko odbudować Ukrainę, ale też przekształcić jej społeczeństwo i sam kraj na kierunek europejski, żeby "szybko się zintegrować z Unią Europejską i oczywiście wykorzystać wszystkie możliwości odbudowy".

Bodnar zaznaczył, że chodzi nie tylko o odbudowę dróg czy mostów, ale o przeobrażenie kraju w "normalne państwo europejskie", które mogłoby się rozwijać tak, jak np. Polska.

Ambasador powiedział, że należy też podjąć działania umożliwiające powrót do Ukrainy jej obywatelom, którzy chcą i mogą to zrobić. Jak jednak podkreślił - najpierw trzeba stworzyć im odpowiednie warunki bezpieczeństwa, a także możliwości do pracy i rozwoju.

Ambasador Ukrainy: W odbudowie kraju będą uczestniczyć polskie firmy

Bodnar zwrócił uwagę, że większość uchodźców wojennych przebywających w Polsce mówi, że chciałaby powrócić do Ukrainy, bo pozostawiła tam część rodziny, domy, "jakąś część pracy czy możliwości do rozwoju".

Ambasador Ukrainy podkreślił, że większość osób pracujących w Polsce podniosła swoje kwalifikacje - poznała język, zaznajomiła się z tutejszym rynkiem i pozyskała odpowiednie powiązania biznesowe. To, jego zdaniem, pozwoli im na stworzenie lepszych warunków do odbudowy i rozwoju nowych biznesów w Ukrainie.

Bodnar nadmienił, że w odbudowie Ukrainy będą aktywnie uczestniczyć polskie firmy. Podkreślił też, że w połowie 2026 r. w naszym kraju odbędzie się międzynarodowa konferencja Ukraine Recovery Conference (URC), która ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów, które zaowocują odbudową Ukrainy.

Pełnoskalowa wojna w Ukrainie rozpoczęła się rosyjską inwazją 24 lutego 2022 roku i stanowi eskalację wojny trwającej od 2014 roku. Rosja doprowadziła wtedy do oderwania Krymu od Ukrainy, a następnie zbrojnej secesji części obwodów donieckiego i ługańskiego.

