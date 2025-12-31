Donald Tusk poinformował w serwisie X, że docierają do niego sygnały o sytuacji na drogach, kolejach, lotniskach i w miejscach zagrożonych zalaniem. Posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera, które rozpocznie się w środę o godz. 16, jest związane z trudnymi warunkami pogodowymi w naszym kraju.

Wcześniej głos w tej sprawie zabrał Marcin Kierwiński. Po środowej odprawie z udziałem kierownictwa MSWiA szef resortu zaapelował do Polaków, aby ci unikali podróży w najbliższych godzinach. Wskazał, że w nocy do kraju wrócą intensywne opady śniegu i wiatr.

- Bądźcie gotowi, że będzie opad i będą tworzyć się zaspy. Jeżeli jest to możliwe, nie macie przygotowanych samochodów, opon zimowych, to nie wybierajcie się w nadchodzących godzinach w podróże, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne, a warunki są bardzo zmienne - powiedział, apelując o "zachowanie wszelkich niezbędnych środków ostrożności" w przypadku naprawdę niezbędnych podróży.

Trudna sytuacja pogodowa w Polsce. Szef MSWiA mówił o setkach zgłoszeń

Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował także, że w środę do godziny 10 służby odnotowały prawie 600 zgłoszeń. - Znakomita większość z tych zdarzeń została już przez służby obsłużona (...), choć są jeszcze miejsca, w których cały czas prace trwają - powiedział Kierwiński.

Jak ostrzegł w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na terenie Polski może dojść do intensywnych opadów śniegu. Ostrzeżenia I i II stopnia wydano dla dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Alerty I stopnia dotyczą także zachodniego krańca województwa dolnośląskiego. Alert III stopnia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

W województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim, a także w części województw wielkopolskiego i opolskiego, od wieczora będą obowiązywać alerty I stopnia przed marznącymi opadami. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do czwartku do godz. 6 rano. Jak wskazano, w środę marznące opady mogą wystąpić również na Pomorzu, Warmii i części Mazowsza, jednak w popołudniowych godzinach będą słabnąć.

Intensywne opady śniegu, silny mróz i marznące opady. IMGW ostrzega Polaków

Instytut poinformował również, że w wielu miejscach temperatury mogą być wyjątkowo niskie. Ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem obejmują województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W komunikacie wskazano, że w nocy ze środy na czwartek "prognozuje się temperaturę minimalną miejscami od -17°C do -14°C".

IMGW dodał, że poprawiła się sytuacja hydrologiczna na stacjach, na których odnotowano wcześniej podwyższenie poziomu wody. Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązują na obszarze Zlewni Zalewu Wiślanego, Żuław oraz Zalewu Szczecińskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało z kolei alert przed zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W komunikacie wskazano, że należy spodziewać się trudnych warunków drogowych oraz możliwych przerw w dostawie prądu.

