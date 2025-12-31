Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy opublikowane 31 lipca wprowadza zmiany w podziale terytorialnym państwa. Chodzi o zmiany granic gmin i miast, nadanie statusu miasta miejscowościom i zmiany nazwy gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem, od 1 stycznia sześć miejscowość ma nadany status miasta. Miastami zostały trzy miejscowości w województwie mazowieckim: Stanisławów (pow. miński), Małkinia Górna (pow. ostrowski) i Staroźreby (pow. płocki). Status miasta zyskał także: Janów Podlaski (pow. bialskim, woj. lubelskie), Branice (pow. głubczycki, woj. opolskie) oraz Janów (pow. częstochowski, woj. śląskie).

ZOBACZ: Atak zimy w Polsce. "Musimy przyjmować dla wszystkich służb warianty pesymistyczne"

Nową nazwę - Bratian - otrzymała natomiast wiejska gmina Nowe Miasto Lubawskie w woj. warmińsko-mazurskim. Bratian odróżni się w ten sposób od sąsiedniego powiatowego Nowego Miasta Lubawskiego.

Od nowego roku w Polsce będzie sześć nowych miast

Od 1 stycznia nastąpiły, także zmiany dotyczące ustalenia granic gmin. Rada Ministrów zgodziła się, by w województwie lubelskim zmienić granice gminy Chełm, do której włączono dwa obszary - 31,5 ha i 43,98 ha terenów miasta Chełm.

W województwie małopolskim do gminy Rytro weszło 1,40 ha sołectwa Młodów z gminy Piwniczna-Zdrój, a do tej gminy 1,22 ha terenu wsi Sucha Struga z gminy Rytro, a do gminy Niepołomice - 3,22 ha gminy Kłaj.

W województwie mazowieckim do gminy Zakrzew dołączono 1,63 ha Lasu Kapturskiego. Do Radomia trafiło natomiast 97,16 ha z gminy Jedlnia-Letnisko, 119,26 ha z gminy Kowala i 112,23 ha z gminy Jastrzębia.

ZOBACZ: GUS podał najnowsze dane o inflacji tuż przed końcem roku. "Dobra wiadomość"

W województwie pomorskim włączone do Słupska zostało 416,05 ha obrębu Bolesławice z gminy Kobylnica. Do Lęborka od nowego roku należy część terenów gminy Nowa Wieś Lęborska - 129,42 ha obrębu Małoszyce, 63,93 ha obrębu Kębłowo Nowowiejskie i 129,70 ha obrębu Nowa Wieś Lęborska. Z kolei do miasta Ustka z gminy Ustka trafiło 275,86 ha obrębu Przewłoka.

W województwie śląskim miasto Radzionków zostało powiększone 0,51 ha kosztem miasta Piekary Śląskie z obrębu Piekary Wielkie.

Te miasta zwiększą swoją powierzchnię

Rząd zmienił też granice miast w województwie lubuskim. Włączone do miasta Strzelce Krajeńskie od 1 stycznia zostało 33,62 ha obrębu Licheń należące wcześniej do gminy Strzelce Krajeńskie, a do miasta Zbąszynek 93,46 ha obrębu Kosieczyn z terenu gminy Zbąszynek.

Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

ZOBACZ: Superszybkie pociągi PKP Intercity. Gdzie je zobaczymy?

Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, bo rząd nie jest związany opinią zainteresowanych samorządów ani wynikami konsultacji społecznych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Muniek Staszczyk o Bożym Narodzeniu: Zawsze było dla mnie ważne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl