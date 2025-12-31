Sylwester z Polsatem. Władze Torunia wydały apel w związku z pogodą

Toruń ponownie gościć będzie gwiazdy muzyki w ramach Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025 z Telewizją Polsat. Wydarzenie zbiega się z czasem, w którym w Polsce dochodzi do znaczących utrudnień ruchu z powodu intensywnych opadów śniegu.

Padać ma także w rejonie miasta. - Służby i organizatorzy monitorują prognozy pogody dla Torunia. Spodziewamy się wiatru, który sprawi, że niska temperatura będzie bardziej odczuwalna - przekazał w środę rano rzecznik toruńskiego urzędu miasta Marcin Centkowski.

Apel zarządu miasta Torunia. Dotyczy uczestników sylwestra z Polsatem

Magistrat apeluje do uczestników o dostosowanie odzieży do panujących warunków. Ubrać trzeba się nie tylko w rzeczy ciepłe, ale przede wszystkim nieprzemakalne.

- Obecnie MPO posypuje piaskiem teren imprezy masowej oraz okoliczne uliczki. To działanie prewencyjne - dodał rzecznik.

Śnieg, który sparaliżował wiele regionów Polski, ma dotrzeć do Torunia jeszcze przed południem, ale prognozy wskazują na słabe opady. Wieczorem termometry przy toruńskich budynkach mają pokazać od -2 do -5 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura - jak wskazywał Centkowski - może potęgować uczucie zimna.

Kto wystąpi na sylwestrze z Polsatem w Toruniu? Sylwestrowa Moc Przebojów 2025

Na scenie w centrum toruńskiej starówki pojawią się m.in.:

Alicja Majewska,

Alien x Majtis,

Ania Wyszkoni,

Beata Kozidrak i Bajm,

Big Cyc,

Edyta Górniak,

Enej,

Golec uOrkiestra,

Julia Żugaj,

Jonatan i BumBum OrkeStar,

Kuba i Kuba,

Lady Pank,

Łobuzy,

Magda Narożna,

Majka Jeżowska,

Marcin Miller i Boys,

Perfect z Łukaszem Drapałą,

Piękni i Młodzi,

Skolim,

Sławomir i Kajra,

Smolasty,

Urszula,

Zenek Martyniuk.

Gwiazdą wieczoru będzie Thomas Anders z Modern Talking & Band. Wystąpi w Toruniu, grając swoje największe hity (np. "You're My Heart, You're My Soul").

O której rozpocznie się sylwester z Polsatem?

Sylwester planowo rozpocznie się o godz. 19.45. Na teren imprezy - która pomieści około 10 tys. osób - można będzie wejść od godz. 17.00.

Ze względów bezpieczeństwa uczestników wydarzenia na ul. Chełmińskiej i ul. Królowej Jadwigi będą zlokalizowane blokady autobusowe. Imprezę mają zabezpieczać trzy punkty medyczne na dziedzińcu Ratusza, na ul. Panny Marii i w Dworze Artusa.

Władze miejskie i regionalne zdecydowały się na zwiększenie zaangażowania finansowego w tegoroczny koncert na toruńskiej starówce. Zarówno miasto, jak i samorząd województwa wydadzą na ten cel po ok. 1,66 mln zł, czyli łącznie ok. 3,3 mln zł. Marszałek województwa Piotr Całbecki tłumaczył na grudniowej konferencji prasowej, że to tylko część kosztów, bo wiele z nich ponosi Telewizja Polsat.

