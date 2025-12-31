Wyspa Kirimati to położony najbliżej linii zmiany daty po jej zachodniej stronie zamieszkany ląd, na którym nowy rok 2026 rozpoczął się 31 grudnia już o godzinie 11 czasu polskiego. Konkretnie jako pierwsi świętowali mieszkańcy osady Poland, nazwanej tak na cześć Stanisława Pełczyńskiego, który pod koniec XIX wieku trafił tam z brytyjskiego statku towarowego.

W porównaniu z innymi miejscami na świecie, gdzie Nowy Rok witany jest koncertami i pokazami świetlnymi, według spisu ludności z 2010 roku na Poland świętować będzie zaledwie... 440 osób.

Chwilę po mieszkańcach wyspiarskiego państwa, bo o 12 czasu polskiego świętować będzie Nowa Zelandia (z wyjątkiem Wysp Chatham, której mieszkańcy otworzyli szampana już o 11:15) i inne państwa wyspiarskie przynależne do Australii.

O godzinie 13:00 noworoczna zabawa rozpocznie się w najbardziej wysuniętych na wschód częściach Rosji.

Świat wita Nowy Rok. Świętują dużo wcześniej niż Polacy

W następnej kolejności, o godzinie 14:00 czasu polskiego Nowy Rok przywita większość Australii, w tym Melbourne, Sydney i Canberra.

Ze względu na grudniowy atak terrorystyczny na plaży Bondi w Sydney, w którym życie straciło 15 osób władze kraju ograniczyły zasięg tegorocznego świętowania. Odwołany został m.in. popularny festiwal Elrow Bondi Beach XXL, ograniczono też liczbę pokazów fajerwerkowych.

Dwie godziny później, bo o godzinie 16:00 czasu polskiego, Nowy Rok zawita do Korei Południowej i Japonii.

O 17 szampańska zabawa oficjalnie rozpocznie się również w Chinach, Singapurze i na Filipinach. W następnej kolejności uroczystości z okazji Nowego Roku odbyły się w Indonezji, Tajlandii, Wietnamie, Kambodży, Bangladeszu, Nepalu, Indiach, Pakistanie, Afganistanie czy Iranie.

Nowy Rok w Europie i na świecie. Szampańska zabawa i pokazy świetlne

Europejczycy witają Nowy Rok znacznie później niż reszta świata. Na Starym Kontynencie rok 2026 jako pierwszy zawita do Turcji o godzinie 22 czasu polskiego. Godzinę później szampana z okazji Nowego Roku wypiją Grecy, którzy w Atenach będą oglądali pokaz fajerwerków na tle antycznego Akropolu.

Dwie europejskie stolice zapowiedziały jednak odwołanie noworocznych imprez z powodów bezpieczeństwa - są to Paryż i Belgrad. Jako ostatnie kraje w Europie Nowy Rok świętować będą Wielka Brytania, Irlandia i Portugalia, gdzie nastąpi to godzinę później niż w Warszawie.

Oprócz państw Europy, Nowy Rok najpóźniej dotrze za półkulę zachodnią. W czwartek o godzinie 4 rano czasu polskiego kieliszki z szampanem wzniosą mieszkańcy m.in. Buenos Aires i Rio de Janeiro. Dwie godziny później zabawa przeniesie się do Wenezueli, Boliwii, Portoryko czy Dominikany.

Następni w kolejności będą Kanadyjczycy - w Ottawie Nowy Rok zacznie się w czwartek o 5 rano czasu polskiego. Godzinę później 2026 rok oficjalnie odnotują mieszkańcy wschodniego wybrzeża USA: Waszyngtonu, Nowego Jorku i Bostonu. O godz. 9 czasu polskiego rok 2025 zostanie pożegnany na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych - w Los Angeles, Las Vegas i San Francisco.

Jako ostatnie miejsca na świecie rok 2026 przywitają Hawaje (czwartek o godz. 11 czasu polskiego) i Samoa Amerykańskie (czwartek o godz. 12 czasu polskiego). O godzinie 13 Nowy Rok zawita zaś na niezamieszkałe, stanowiące rezerwat przyrody, amerykańskie wyspy Bakera i Howlanda, leżące na Oceanie Spokojnym.

