Chiny testują USA. Potężny tankowiec płynie w stronę Wenezueli

Jeden z większych statków transportowych, który przemierza oceany pod banderą Chin, zmierza w kierunku newralgicznego regionu przy Wenezueli. Istotne jest, że od miesięcy republikańska administracja Donalda Trumpa toczy otwarty spór z wenezuelskim przywódcą Nicolasem Maduro, grożąc jego eskalacją. W ostatnim czasie doszło do pierwszego uderzenia amerykańskich dronów w wenezuelskim porcie, a wcześniej do zablokowania trasy morskiej przez okręty wojenne.

Statek zmierza w kierunku amerykańskich okrętów. Jest pod banderą Chin

Mimo że tankowiec Thousand Sunny opatrzony jest banderą Chin i wpisany do chińskiego rejestru żeglugi, nie wiadomo, do kogo dokładnie należy. W 2020 r. został sprzedany przez państwowy koncern naftowy - podał portal Lloyd's List. Nie jest jednak statkiem sankcjonowanym przez Stany Zjednoczone.

Do Chin trafia obecnie cały wenezuelski eksport ropy naftowej. Zbudowany w 2015 r. Thousand Sunny od kilku lat zaangażowany jest w ten transport, regularnie kursując między portami Jose w Wenezueli a chińskim Ningbo.

ZOBACZ: "Statek arsenał". Nietypowa konstrukcja na chińskim kontenerowcu

Londyński dziennik podał, że tankowiec przecina południowy Atlantyk, płynąc do Wenezueli, do której powinien dotrzeć w połowie stycznia. U celu trafi na dziesiątki amerykańskich okrętów wojennych przejmujących od połowy grudnia tankowce próbujące przełamać stworzoną przez nie blokadę.

USA blokują trasy morskie. Odcinają Wenezuelę

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 16 grudnia "całkowitą i kompletną blokadę" wenezuelskiej ropy naftowej, twierdząc, że wpływy z jej sprzedaży są wykorzystywane do finansowania handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej. Blokada jednak nie jest całkowita - nie dotyczy Chevrona z siedzibą w USA, który nadal eksportuje wenezuelską ropę dzięki licencji wydanej przez Waszyngton.

W następstwie deklaracji amerykańskiego przywódcy wojska USA podjęły zdecydowane kroki wobec statków naruszających restrykcje handlowe. Zgodnie z przepisami antyterrorystycznymi USA przejęto jednostkę pływającą pod banderą Gujany, która brała udział w wymianie handlowej z Iranem.

ZOBACZ: Kolejne napięcia na linii USA-Wenezuela. Trump: Nie wykluczam wojny

Równolegle zatrzymano drugi statek - jednostkę pod banderą Panamy, transportującą wenezuelską ropę naftową. Obecnie statek ten jest eskortowany w kierunku wybrzeża Teksasu.

20 grudnia straż przybrzeżna USA podjęła próbę wejścia na pokład innego tankowca płynącego pod banderą Gujany do Wenezueli. Statek został objęty sankcjami USA za współpracę z Hezbollahem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni